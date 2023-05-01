रोज खाएंगे ये फल तो नहीं आएगा बुढ़ापा

\u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0915\u093f\u0928 \u091f\u093e\u0907\u091f, \u092f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0917\u094d\u0932\u094b\u0907\u0902\u0917 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u0907\u0938 \u090f\u0915 \u092b\u0932 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u093e \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0932\u093e\u092d\u0926\u093e\u092f\u0915 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.