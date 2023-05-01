विज्ञापन
रोज खाएंगे ये फल तो नहीं आएगा बुढ़ापा

बढ़ती उम्र में स्किन टाइट, यंग और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो इस एक फल का सेवन करना बहुत लाभदायक हो सकता है.

  • शरीर में कोलेजन की कमी हो जाने से स्किन ढीली पड़ने लगती है और समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है. कोलेजन बढ़ाने के लिए खानपान में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए.
  • कोलेजन बढ़ाने के लिए ब्लूबेरी का प्रतिदिन सेवन करना लाभदायक हो सकता है. ब्‍लूबेरी एक सुपरफूड है, जिसमें एंटी-एजिंग भरपूर मात्रा में होता है.
  • इस फल में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो कोलेजन को बनने में मदद करते हैं. साथ ही इसमें फाइबर और विटामिन K भी होता है.
  • ब्लूबेरी में मौजूद फ्लेवोनोइड्स और विटामिन ए स्किन को डीटॉक्स करने और दाग-धब्बे दूर करने में मदद करता है.
  • ब्लूबेरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एंथोसायनिन शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और त्वचा, दिमाग और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं
  • ब्लूबेरी में कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा है, इसका सेवन पेट को लंबे समय तक पेट भरा रखकर ज्यादा खाने से बचाता है, जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.
  • ब्लूबेरी में फाइबर ज्यादा होता जाता है, जो पेट दर्द गैस और पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकता है. पाचन की समस्या से परेशान हैं तो ब्लूबेरी को डाइट में शामिल जरूर करें.
