इस समुद्र में पाया जाता है दुनिया का सबसे खारा पानी

\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0947 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0940 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u090f\u0915 \u0938\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930 \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0916\u093e\u0930\u093e \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948.