अंगूर के साथ भूलकर भी ना खाएं ये चीजें

\u0905\u0902\u0917\u0942\u0930 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0939\u0926 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0907\u0938\u0947 \u0917\u0932\u0924 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092f\u0939 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0915\u094b \u0928\u0941\u0915\u0938\u093e\u0928 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.