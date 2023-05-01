विज्ञापन
अंगूर के साथ भूलकर भी ना खाएं ये चीजें

अंगूर का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे गलत चीजों के साथ खाने से यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है.

  • अंगूर में विटामिन सी, के, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं. लेकिन अंगूर के साथ कुछ चीजें खाने से यह सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है.
  • दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स साथ नहीं खाने चाहिए. अंगूर में नेचुरल एसिड होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन.
  • दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को साथ खाने से पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
  • अंगूर और खट्टे फल साथ नहीं खाने चाहिए. दोनों ही एसिडिक होते हैं. इन्हें साथ खाने से पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है.
  • अंगूर के साथ हाई-प्रोटीन भोजन जैसे मांस, अंडे नहीं खाने चाहिए. इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है. यह पेट में भारीपन और अपच का कारण बन सकता है.
  • अंगूर को खाने के तुरंत बाद या साथ में भारी भोजन लेने से बचना चाहिए.
  • अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो खाने-पीने के सही कॉम्बिनेशन के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर सेवन करें.
  • हेल्‍थ एक्‍सपर्ट कहते हैं कि नेचुरल फूड्स के सही कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके.
