हेयरफॉल बढ़ गया है तो डाइट में तुरंत शामिल करें ये चीजें

\u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u093e \u091d\u0921\u093c\u0928\u093e \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u092c\u093e\u0939\u0930\u0940 \u0926\u0947\u0916\u092d\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0941\u0915\u0924\u093e, \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0938\u0947 \u092a\u094b\u0937\u0923 \u0926\u0947\u0928\u093e \u092d\u0940 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948. \u0905\u0917\u0930 \u0939\u0947\u092f\u0930\u092b\u0949\u0932 \u092c\u0922\u093c \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0921\u093e\u0907\u091f \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0947 \u091a\u0940\u091c\u0947\u0902 \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0947\u0902.