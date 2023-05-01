विज्ञापन
विशेष लिंक

हेयरफॉल बढ़ गया है तो डाइट में तुरंत शामिल करें ये चीजें

बालों का झड़ना सिर्फ बाहरी देखभाल से नहीं रुकता, इसके लिए अंदर से पोषण देना भी ज़रूरी है. अगर हेयरफॉल बढ़ गया है, तो अपनी डाइट में ये चीजें तुरंत शामिल करें.

Share
  • प्रोटीन से भरपूर भोजन: अंडे, दालें, पनीर और सोया बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.
    Share
    प्रोटीन से भरपूर भोजन: अंडे, दालें, पनीर और सोया बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.
  • आयरन युक्त खाद्य पदार्थ: पालक, चुकंदर, अनार और गुड़ से खून की कमी पूरी होती है, जिससे बाल झड़ना कम होता है.
    Share
    आयरन युक्त खाद्य पदार्थ: पालक, चुकंदर, अनार और गुड़ से खून की कमी पूरी होती है, जिससे बाल झड़ना कम होता है.
  • ओमेगा-3 फैटी एसिड: अलसी के बीज, अखरोट और मछली बालों में चमक और मजबूती लाते हैं.
    Share
    ओमेगा-3 फैटी एसिड: अलसी के बीज, अखरोट और मछली बालों में चमक और मजबूती लाते हैं.
  • विटामिन C वाले फल: आंवला, संतरा, नींबू और अमरूद को डाइट में शामिल करें, ये कोलेजन बनाकर बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं.
    Share
    विटामिन C वाले फल: आंवला, संतरा, नींबू और अमरूद को डाइट में शामिल करें, ये कोलेजन बनाकर बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं.
  • जिंक और बायोटिन: बादाम, मूंगफली, अंडे की जर्दी और साबुत अनाज बालों की जड़ों को पोषण देते हैं.
    Share
    जिंक और बायोटिन: बादाम, मूंगफली, अंडे की जर्दी और साबुत अनाज बालों की जड़ों को पोषण देते हैं.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com