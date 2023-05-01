विज्ञापन
धुरंधर के एक्टर्स ने ली कितनी फीस? रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की सैलरी का फासला जान लगेगा झटका

धुरंधर की कास्ट की फीस और रणवीर सिंह का अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन से कितना है फासला जानें यहां...

  • धुरंधर में हमजा अली मजारी का किरदार निभा रहे एक्टर रणवीर सिंह ने 50 करोड़ की फीस आदित्य धर की फिल्म के लिए वसूली है.
  • सोशल मीडिया पर रहमान डकैत का किरदार निभाने के चलते चर्चा में आए अक्षय खन्ना ने धुरंधर के लिए केवल 2.5 करोड़ की फीस वसूली है. हालांकि यह उनकी अन्य किरदारों के मुकाबले बेहद कम है.
  • संजय दत्त की बात करें तो वह धुरंधर में एसपी चौधरी असलम का किरदार निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 10 करोड़ की फीस ली है.
  • शैतान और दे दे प्यार दे 2 के चलते चर्चा में रहे एक्टर आर माधवन ने धुरंधर में इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल का किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्होंने 9 करोड़ की फीस ली है.
  • अर्जुन रामपाल ने धुरंधर में आईएसआई ऑफिसर मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्होंने केवल 1 करोड़ फीस ली है.
  • रणवीर सिंह की प्रेमिका का किरदार निभा रहीं धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने केवल 1 करोड़ की फीस ली है.
  • बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 530.75 करोड़ और भारत में 351.75 करोड़ कमाई फिल्म ने हासिल की है.
