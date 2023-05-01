विज्ञापन
जब धर्मेंद्र ने ट्रेन चुराया था पर्स, किसी ने खींच ली थी फोटो

सुनने में अजीब लगे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है.ये किस्सा खुद धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था.

  • सुनने में अजीब लगे लेकिन ये बात बिल्कुल सच है.
  • ये किस्सा खुद धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था.
  • ट्रेन में डेनिम टी-शर्ट और जींस पहने खड़े, धर्मेंद्र अपने बगल वाले शख्स का पर्स निकालते नजर आ रहे हैं.
  • इस दौरान वो अपने मस्ती भरे अंदाज में आंख भी मारते हैं.
  • इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा 'प्लीज़ ये काम कभी न करें, हो सकता है ये शख्स अपनी बीमार मां के लिए दवाएं लेने निकला हो.'
  • बता दें, 24 नवंबर को बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.
