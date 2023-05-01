विज्ञापन
पत्थर vs बुलडोजर: दिल्ली में तुर्कमान गेट फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास क्या हुआ, तस्वीरों में देखिए

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार आधी रात एमसीडी ने अवैध निर्माण को ढहा दिया. इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया. दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में करीब 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है. देखिए बुलडोजर ऐक्शन के बाद की तस्वीरें...

  • अवैध कब्जे पर बुलडोजर -फैज-ए-इलाही मस्जिद की .0195 एकड़ जमीन वैध है. -मस्जिद के नज़दीक रामलीला मैदान की 4047.55 स्क्वायर यार्ड जमीन पर अवैध कब्जा था -इस जमीन पर बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी और डायग्नॉस्टिक सेंटर चल रहा था. -एमसीडी ने इन अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है.
  • दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास बुधवार तड़के अतिक्रमणरोधी अभियान के दौरान हिंसा हुई जिसमें कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हुए.
  • मस्जिद के नज़दीक रामलीला मैदान की 4047.55 स्क्वायर यार्ड जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे हटा दिया गया.
  • दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी मस्जिद से सटे इलाके और तुर्कमान गेट के पास के कब्रिस्तान पर अतिक्रमण हटाने का अभियान संचालित कर रहे थे, तभी झड़पें हुईं.
  • फैज ए इलाही मस्जिद के पास रामलीला मैदान की जमीन पर बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी और डायग्नॉस्टिक सेंटर चल रहा था.
  • एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा
  • दिल्ली पुलिस ने बाद में एक बयान में कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए जिसके बाद हालात काबू में आए और स्थिति सामान्य हुई.
  • पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने कहा कि एमसीडी को छह और सात जनवरी की दरमियानी रात को अतिक्रमण अभियान को अंजाम देना था, जिसके मद्देनजर पुलिस कर्मियों को उन स्थानों पर तैनात किया गया था लेकिन एमसीडी का साजो सामान पहुंचने से पहले ही वहां लगभग 100-150 लोग इकट्ठा हो गए.
  • अभियान के दौरानकुछ लोगों ने कथित तौर पर पथराव किया जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. समझाने-बुझाने के बाद अधिकतर लोग वहां से हट गए लेकिन कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की और पथराव किया जिसमें पांच पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं जिसके बाद उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई.
  • रामलीला मैदान और वह फैज ए इलाही मस्जिद, जिसके पास कब्जा हटाया गया है
  • डीसीपी ने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. चिकित्सा रिपोर्ट और बयानों के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
  • अदालत ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास स्थित एक ‘बैंक्वेट हॉल' और एक औषधालय को अतिक्रमण घोषित किया था और इन्हें ही ढहाया जाना था. पुलिस ने बताया कि यह जमीन एमसीडी की है और उसने प्रस्तावित विध्वंस के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल की तैनाती की मांग की थी.
  • डीसीपी ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय निवासियों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि यह तोड़फोड़ कानूनी कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके के लोगों को विश्वास में लिया और उसे लोगों का सहयोग भी मिला.
  • आसूं गैस का सेल.
  • एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने कहा कि यह विध्वंस अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संचालित किया गया था, जिसके दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित क्षेत्र को खाली कराया गया. कुमार ने बताया कि खाली कराए गए क्षेत्र में एक निदान केंद्र, एक विवाह हॉल और दो दोमंजिला चारदीवारी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि ढहाने का काम पूरी रात जारी रहा.
  • घटनास्थल पर अब भी इतना मलबा पड़ा है जिससे लगभग 200 से 250 वाहन भरे जा सकते हैं और इसे सफाई अभियान के तहत हटाया जाएगा. इस अभियान के दौरान मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंची. उन्होंने कहा कि संरचनाओं को गिराने में समय लगा क्योंकि वे बेहद मजबूत थीं और उनकी दीवारें लगभग नौ इंच मोटी थीं
  • कानून-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम पहले से ही किए गए थे और वरिष्ठ अधिकारियों को कई क्षेत्रों में तैनात किया गया था. स्थानीय शांति समितियों के सदस्यों के साथ समन्वय बैठकें भी की गईं.
  • संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेंट्रल रेंज) मधुर वर्मा ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने तड़के सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास के अतिक्रमित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया.'
  • अतिक्रमण रोधी अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे. वर्मा ने कहा, ‘पूरे क्षेत्र को सावधानीपूर्वक नौ क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रैंक के एक अधिकारी की निगरानी में रखा गया था। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी.'
  • अभियान के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव करके अशांति फैलाने का प्रयास किया. संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग के माध्यम से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया, जिससे बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई. संयुक्त पुलिस आयुक्त वर्मा ने बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी न्यायिक निर्देशों का पालन विधिवत, पेशेवर और संवेदनशील तरीके से किया जाए.
  • बुधवार सुबह अतिक्रमण अभियान खत्म होने के बाद तुर्कमान गेट इलाके में शांति रही.
  • पुलिस ने भी कानून व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेड्स लगाए हुए थे.
  • बुधवार सुबह मस्जिद के पास पुलिस जवान. इस अभियान में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
  • रामलीला मैदान का यह हिस्सा अब कब्जामुक्त हो चुका है.
  • बुधवार सुबह जमींदोज इमारतों से सामान समेटते लोग.
  • मुस्तैद जवान. तुर्कमान गेट इलाके में अब शांति है.
  • पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं.
  • तोड़फोड़ के बाद के मंजर को कैमरे में कैद करते आसपास के लोग.
  • तनाव को देखते हुए तुर्कमान गेट के पास मुस्तैद जवान.
  • फैज ए इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जा हटाने की मुहिम शुरू हुई तो, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी. बुधवार सुबह जहां तहां गिरे वाहन.
  • अवैध कब्जा हटने के बाद बुधवार सुबह सामान समेटते लोग.
