पत्थर vs बुलडोजर: दिल्ली में तुर्कमान गेट फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास क्या हुआ, तस्वीरों में देखिए

अभियान के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव करके अशांति फैलाने का प्रयास किया. संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग के माध्यम से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया, जिससे बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई. संयुक्त पुलिस आयुक्त वर्मा ने बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी न्यायिक निर्देशों का पालन विधिवत, पेशेवर और संवेदनशील तरीके से किया जाए.