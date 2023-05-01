विजय चौक पर महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को घेरने वाली व्यूह रचना, अद्भुद नजारा

\u0917\u0923\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0926\u093f\u0935\u0938 \u0915\u0947 \u0914\u092a\u091a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e \u0924\u0940\u0928 \u0926\u093f\u0928 \u092c\u093e\u0926 29 \u091c\u0928\u0935\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0938\u0902\u092a\u0928\u094d\u0928 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0907\u0938\u0947 '\u092c\u0940\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0926 \u0930\u093f\u091f\u094d\u0930\u0940\u091f' \u0938\u092e\u093e\u0930\u094b\u0939 \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092f\u0939 \u0935\u093f\u091c\u092f \u091a\u094c\u0915 \u092a\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0917\u0923\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0926\u093f\u0935\u0938 \u0938\u092e\u093e\u0930\u094b\u0939 \u0915\u0947 \u0914\u092a\u091a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0938\u092e\u093e\u092a\u0928 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0924\u0940\u0915 \u0939\u0948.