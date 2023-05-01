विज्ञापन
बच्चों के लिए चीज़ ऑमलेट बनाने की रेसिपी

बच्चों को क्विक और हेल्दी कुछ नाश्ता बनाकर देना आसान नहीं, लेकिन ये चीज़ ऑमलेट फटाफट बन जाएगी. इसके बनाने के लिए आपको चाहिए 3 अंडे, आधी शिमला मिर्च,प्याज़ और टमाटर (बारीक कटा). कद्दूकस किया हुआ ज़रा सा अदरक.

  • एक पैन में मक्खन डालें, फिर उसमें सारी सब्जियां और अदरक डालें, अच्छे से 2 मिनट पकाएं.
  • इसके बाद इस सब्जियों को पैन में एक सार फैला लें, अब इसमें अंडे को तोड़कर डायरेक्ट डाल दें.
  • अब मसालों में ज़रा सी काली मिर्च और हल्का नमक डालें. इसी के साथ ऑरिगैनो भी डाल लें.
  • अब पैन को ढककर स्लो गैस पर 5 मिनट छोड़ दें. अब आखिर में इसी पैन में ऑमलेट के ऊपर 2 चीज़ स्लाइस बिछा दें.
  • वापस इसे ढक दें और कुछ सेकेंड बाद गरमागरम ब्रेड टोस्ट के साथ इसे सर्व करें.
  • ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा.
