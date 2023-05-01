बच्चों के लिए चीज़ ऑमलेट बनाने की रेसिपी

\u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u094d\u0935\u093f\u0915 \u0914\u0930 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0915\u0941\u091b \u0928\u093e\u0936\u094d\u0924\u093e \u092c\u0928\u093e\u0915\u0930 \u0926\u0947\u0928\u093e \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092f\u0947 \u091a\u0940\u091c\u093c \u0911\u092e\u0932\u0947\u091f \u092b\u091f\u093e\u092b\u091f \u092c\u0928 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940. \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u092a\u0915\u094b \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f 3 \u0905\u0902\u0921\u0947, \u0906\u0927\u0940 \u0936\u093f\u092e\u0932\u093e \u092e\u093f\u0930\u094d\u091a,\u092a\u094d\u092f\u093e\u091c\u093c \u0914\u0930 \u091f\u092e\u093e\u091f\u0930 (\u092c\u093e\u0930\u0940\u0915 \u0915\u091f\u093e). \u0915\u0926\u094d\u0926\u0942\u0915\u0938 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0941\u0906 \u091c\u093c\u0930\u093e \u0938\u093e \u0905\u0926\u0930\u0915.