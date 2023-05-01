विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या एक्सपायर लोशन या क्रीम लगानी चाहिए? ब्यूटी एक्सपर्ट ने बताया जवाब

ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को ये एक्सपायर्ड स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से साइड इफेक्ट्स न हो, लेकिन वो कोई फायदा भी नहीं पहुंचाते.

Share
  • ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के मुताबिक कभी भी किसी को भी एक्सपायर्ड स्किनकेयर प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए.
    Share
    ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के मुताबिक कभी भी किसी को भी एक्सपायर्ड स्किनकेयर प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए.
  • इससे स्किन में खुजली, रैशेज और इंफेक्शन हो सकता है.
    Share
    इससे स्किन में खुजली, रैशेज और इंफेक्शन हो सकता है.
  • कई बार इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बैक्टिरिया और फंगस लग जाती है, जिससे ये स्किन को इफेक्ट करते हैं.
    Share
    कई बार इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बैक्टिरिया और फंगस लग जाती है, जिससे ये स्किन को इफेक्ट करते हैं.
  • सेंसिटिव स्किन वालों को तो इंफेक्शन काफी जल्दी हो सकता है.
    Share
    सेंसिटिव स्किन वालों को तो इंफेक्शन काफी जल्दी हो सकता है.
  • विटामिन C वाले सीरम तो एक्सपायर होने के बाद बेअसर हो जाते हैं.
    Share
    विटामिन C वाले सीरम तो एक्सपायर होने के बाद बेअसर हो जाते हैं.
  • इसीलिए कभी भी एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स को न लगाएं.
    Share
    इसीलिए कभी भी एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स को न लगाएं.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com