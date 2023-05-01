हम मनबे नै करते हैं.. बिहार चुनाव में खुशी, गम और मायूसी की तस्वीरें

\u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0928\u0921\u0940\u090f \u092c\u0902\u092a\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0939\u0948. \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092c\u0928\u0915\u0930 \u0909\u092d\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948. \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0921\u093f\u092a\u094d\u091f\u0940 \u0938\u0940\u090f\u092e \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926\u0935\u093e\u0930 \u092e\u0941\u0915\u0947\u0936 \u0938\u0939\u0928\u0940 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u093e \u0924\u094b \u0916\u093e\u0924\u093e \u0924\u0915 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u0941\u0932 \u0938\u0915\u093e.