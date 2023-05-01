भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट लुक की तस्वीरें वायरल

भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट तस्वीरें आई सामने

कुछ दिन पहले, भारती और हर्ष ने अपने 7 महीने के बच्चे काजू की अन्नप्राशन सेरेमनी मनाई, जो उसको पहली बार ठोस आहार खिलाने का मौका था. अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में, भारती और हर्ष बच्चे काजू को अपनी गोद में लिए हुए दिखे, जबकि मेहमान उसे खीर खिला रहे थे.