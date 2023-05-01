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भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट लुक की तस्वीरें वायरल

कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने दूसरे बच्चे काजू को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया. जिसे जानकर उनके फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे है.

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    भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट तस्वीरें आई सामने
    कॉमेडियन भारती सिंह ने एक वीडियो में बेटे काजू को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनका बेटे को बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता हुआ बताया है.
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    भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट तस्वीरें आई सामने
    भारती सिंह ने बताया कि उनका छोटा बेटा यशवीर (जिसे प्यार से काजू कहा जाता है) थाईलैंड में कंसीव हुआ था, इसलिए वह थोड़ा वहां के लोगों के जैसा लगता है.
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    भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट तस्वीरें आई सामने
    अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक मजेदार बातचीत वाले वीडियो में भारती ने कहा कि काजू थाईलैंड में कंसीव हुआ था. इसीलिए वह थोड़ा बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है. उनकी यह बात सुनकर आस-पास मौजूद सभी लोग हंसने लगे.
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    भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट तस्वीरें आई सामने
    कुछ दिन पहले, भारती और हर्ष ने अपने 7 महीने के बच्चे काजू की अन्नप्राशन सेरेमनी मनाई, जो उसको पहली बार ठोस आहार खिलाने का मौका था. अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में, भारती और हर्ष बच्चे काजू को अपनी गोद में लिए हुए दिखे, जबकि मेहमान उसे खीर खिला रहे थे.
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    भारती सिंह ने बताया क्यों बैंकॉक के बच्चे जैसा दिखता है उनका लाडला काजू, क्यूट तस्वीरें आई सामने
    भारती और उनके पति, राइटर हर्ष लिम्बाचिया पिछले साल दिसंबर में दूसरी बार माता-पिता बने, जब काजू पैदा हुआ. वे पहले से ही 4 साल के लड़के गोला उर्फ लक्ष्य के माता-पिता हैं, जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था.
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