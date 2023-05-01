थकान कम करने वाले 8 फूड, खाते ही तुरंत मिलेगी एनर्जी

विज्ञापन
काम का प्रेशर, नींद की कमी, स्ट्रेस और गलत खान-पान हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को जल्दी गिरा देते हैं. लेकिन कुछ नैचुरल फूड्स ऐसे होते हैं, जिन्हें खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है.

  • केला - ये नैचुरल एनर्जी बूस्टर है. इसमें पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B6 होते हैं, जो थकान को मिनटों में कम कर देते हैं.
  • डार्क चॉकलेट - थोड़ी-सी डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और मैग्नीशियम होता है. यह मूड को बेहतर बनाती है और शरीर को एक्टिव रखती है.
  • ओट्स - ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से भरपूर हैं, जो शरीर को धीरे-धीरे लगातार ऊर्जा देते हैं. सुबह नाश्ते में ओट्स खाने से दिनभर थकान कम होती है.
  • नट्स - मेवों में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर होता है. जैसे बादाम और अखरोट शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं.
  • पालक - पालक में मौजूद आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन C, खून में ऑक्सीजन बढ़ाकर शरीर को एनर्जी देता है.
  • अंडे - इसमें हाई-क्वालिटी प्रोटीन होता है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है.
  • दही - इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और थकान कम करते हैं.
  • गुड़ - ये शरीर में तुरंत एनर्जी सप्लाई करता है. इसमें आयरन भी होता है, जो एनिमिया से होने वाली कमजोरी को कम करता
