सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में बंटवारा 1947 ने की एंट्री

इसके अलावा छठे नंबर पर 1997 में आई बॉर्डर है, जिसने 39.45 करोड़ कमाए थे. सातवें नंबर पर यमला पगला दीवाना 2 (2011) में 36.8 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. आठवें नंबर पर सिंह साहब द ग्रेट (2013) में 36 करोड़ का कलेक्शन किया. नौंवे पर बंटवारा 1947 है. जबकि 10वें पर द हीरो है, जिसने 2003 में 26.22 करोड़ की कमाई हासिल की थी.