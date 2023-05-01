सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में बंटवारा 1947 ने की एंट्री
बंटवारा 1947 की एंट्री सनी देओल की उन 10 फिल्मों की लिस्ट में हो गई है, जिसने सबसे ज्यादा कमाई की है.
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14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित बंटवारा 1947 ने भारत में 33.60 करोड़ नेट कलेक्शन, 39.87 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन और वर्ल्डवाइड 47.62 करोड़ का कलेक्शन हासिल कर लिया है. वहीं 6 दिनों में यह सनी देओल की नौंवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है.
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इसके अलावा छठे नंबर पर 1997 में आई बॉर्डर है, जिसने 39.45 करोड़ कमाए थे. सातवें नंबर पर यमला पगला दीवाना 2 (2011) में 36.8 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. आठवें नंबर पर सिंह साहब द ग्रेट (2013) में 36 करोड़ का कलेक्शन किया. नौंवे पर बंटवारा 1947 है. जबकि 10वें पर द हीरो है, जिसने 2003 में 26.22 करोड़ की कमाई हासिल की थी.