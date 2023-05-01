विज्ञापन
अवनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी कूल और स्टाइलिश तस्वीरें

अवनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपना एक बेहद कूल और स्टाइलिश लुक शेयर किया है, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

  • नीले रंग के स्वेटर में अवनीत का यह लुक काफी क्लासी और कम्फर्टेबल दिख रहा है.
  • लाइट ब्लू वाइड लेग जींस उनके आउटफिट को ट्रेंडी और यूथफुल टच दे रही है.
  • व्हाइट हील बूट्स और मैचिंग व्हाइट बैग ने पूरे लुक को एलिगेंट बना दिया है.
  • कैप के साथ मिनिमल मेकअप में उनका स्टाइल नेचुरल और फ्रेश लग रहा है.
