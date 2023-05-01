अनीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचान

नीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचान

रूहानिका धवन धीरे-धीरे एक अलग और रिफ्रेशिंग वाइब के साथ फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं. आजकल के आउटफिट्स से लेकर खूबसूरत इंडियन वियर तक, वह हर ट्रेंड को आसानी से अपनाती हैं और हमेशा अपने लुक को यंग और ऑथेंटिक रखती हैं. उनका हालिया देसी अवतार उनके बदलते फैशन सेंस को पूरी तरह से दिखाता है. बिना ज़्यादा दिखावटी हुए उनका कॉन्फिडेंट स्टाइल उन्हें Gen Z की उभरती हुई फैशन इंस्पिरेशन में से एक बनाता है, यह साबित करता है कि फैशन का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को आसानी से दिखाना.