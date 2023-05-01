अनीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचान
बॉलीवुड हमेशा से अपने नए फैशन के लिए जाना जाता है. स्ट्रीट स्टाइल, मॉडर्न इंडियन वियर और स्टेटमेंट लुक्स से लेकर, यहां का हर स्टाइल आम लोगों की दुनिया तक पहुंचता है. चाहे 90 के दशक का फैशन हो या अब Gen Z का स्टाइल, यहां की नई पीढ़ी की ये स्टाइलिश एक्ट्रेस अपने यूनिक फैशन सेंस से युवाओं को अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर कर रही हैं.
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नीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचानशनाया कपूर हमेशा अपने ग्लैमरस लेकिन सिंपल और एलिगेंट स्टाइल से सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं. चाहे वह स्ट्रक्चर्ड सिल्हूट पहनें या आसान और फेमिनिन आउटफिट, उनका हर लुक बहुत पॉलिश्ड लगता है.उनका हालिया स्लीक इंडो-वेस्टर्न फ्यूज़न लुक एक बार फिर साबित करता है कि कभी-कभी सादगी ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होती है. यही वजह है कि शनाया हर फैशन वॉचलिस्ट का एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं.
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नीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचानखुशी कपूर ने हाई फैशन और रोजमर्रा की स्टाइलिंग के बेहद कैजुअल है. हाल ही में उनका स्टाइलिश स्पोर्टी लुक उनके न्यूट्रल टोन और एलिवेटेड बेसिक्स को बेहद खूबसूरत लगती है. उनका फैशन मॉडर्न, परिष्कृत और आसानी से अपनाया जा सकने वाला है, जो उन्हें आज की सबसे प्रभावशाली युवा फैशन आइकन्स में शामिल करता है.
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नीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचानरूहानिका धवन धीरे-धीरे एक अलग और रिफ्रेशिंग वाइब के साथ फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं. आजकल के आउटफिट्स से लेकर खूबसूरत इंडियन वियर तक, वह हर ट्रेंड को आसानी से अपनाती हैं और हमेशा अपने लुक को यंग और ऑथेंटिक रखती हैं. उनका हालिया देसी अवतार उनके बदलते फैशन सेंस को पूरी तरह से दिखाता है. बिना ज़्यादा दिखावटी हुए उनका कॉन्फिडेंट स्टाइल उन्हें Gen Z की उभरती हुई फैशन इंस्पिरेशन में से एक बनाता है, यह साबित करता है कि फैशन का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को आसानी से दिखाना.
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नीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचानअनीथ पड्डा का फैशन सेंस एफर्टलेस और सिंपल ब्यूटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है. ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय, वह टाइमलेस डिजाइन और मिनिमल स्टाइलिंग पसंद करती हैं, जिससे हर आउटफिट अपनी यूनिक पहचान बना सके. कंटेम्पररी व्हाइट आउटफिट में उनका हालिया लुक उनके सिग्नेचर सिंपल स्टाइल को खूबसूरती से दिखाता है और यह साबित करता है कि सिम्प्लिसिटी अक्सर सबसे गहरी छाप छोड़ती है.
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नीत पड्डा, राषा थडानी से लेकर रुहानिका धवन तक, Gen Z स्टार्स जो फैशन को दे रहे हैं नई पहचानराशा थडानी बहुत कम समय में यंग फैशन की दुनिया में सबसे चर्चित नामों में से एक बन गई हैं. चाहे वह पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनें या मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, उनका हर लुक कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस से भरा होता है. उनका हालिया शानदार देसी लुक इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि वह कैसे ग्लैमर और यूथफुल चार्म को पूरी तरह से मिलाती हैं. यही वजह है कि वह फैशन लवर्स के बीच पसंदीदा बन रही हैं.