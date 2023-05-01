देखिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में खिले हैं क्या प्यारे फूल, जानें कब से खुलेगा

\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u091c\u093f\u0928 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u092d\u0935\u0928 \u0915\u0947 \u0905\u092e\u0943\u0924 \u0909\u0926\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0918\u0942\u092e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092c\u0947\u0938\u092c\u094d\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930 \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0916\u092c\u0930 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0947 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0916\u0941\u0932\u0928\u0947 \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948.