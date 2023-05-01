विज्ञापन
देखिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में खिले हैं क्या प्यारे फूल, जानें कब से खुलेगा

देश के जिन लोगों को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को घूमने का बेसब्री से इंतजार रहता है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि लोगों के लिए ये जल्दी खुलने जा रहा है.

  • राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान इस वर्ष 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खोला जाएगा.
  • 3 फरवरी से लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश 5 बजे से 5:15 बजे के बीच) उद्यान घूमने जा सकते हैं.
  • हालांकि, हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा क्योंकि इस दिन रखरखाव का कार्य किया जाता है. वहीं होली के दिन भी उद्यान बंद रहेगा.
  • अमृत उद्यान में घूमने के लिए फ्री एंट्री है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है. ऑनलाइन समय‑स्लॉट के आधार पर टिकट बुक कर सकते हैं
  • एक ऑनलाइन टिकट पर अधिकतम 6 लोगों की बुकिंग की जा सकती है, जबकि स्कूल समूहों के लिए एक टिकट पर अधिकतम 50 छात्रों की अनुमति होगी.
  • इस बार भी राष्ट्रपति में बेहद प्यारे फूल खिले हैं, जिन्हें देख हर कोई खुश हो जाएगा. इसलिए लोगों को उद्यान के खुलने का इंतजार है.
  • केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हर 30 मिनट पर उपलब्ध कराई जाएगी.
