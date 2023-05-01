अजवाइन से बालों का झड़ना कैसे रोकते हैं?

\u091c\u0940 \u0939\u093e\u0902, \u0905\u091c\u0935\u093e\u0907\u0928 \u092d\u0940 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092c\u091a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u090f\u0902\u091f\u0940\u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u0921\u0947\u0902\u091f, \u090f\u0902\u091f\u0940\u2013\u092b\u0902\u0917\u0932 \u0917\u0941\u0923 \u0914\u0930 \u0916\u0928\u093f\u091c \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0938\u094d\u0915\u0948\u0932\u094d\u092a \u0915\u094b \u0938\u093e\u092b \u0930\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u092c\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u091c\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.