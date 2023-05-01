विज्ञापन
आंसुओं में डूबे पवार परिवार को संभाला, सुप्रिया सुले ने भाभी को दिया सहारा, देखें तस्वीरें

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है. अजित पवार का अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में होगा. शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजित पवार की पत्नी, सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय सब पहुंच चुके हैं. एनसीपी ने बताया कि अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे.

  • आंसुओं में डूबे पवार परिवार को संभाला, सुप्रिया सुले ने भाभी को दिया सहारा, देखें तस्वीरें
  • लोकसभा चुनाव 2024 में सुप्रिया सुले और उनकी भाभी सुनेत्रा पवार ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में सुप्रिया सुले की जीत हुई थी. लेकिन इसके बावजूद भाभी से सुप्रिया के संबंध बहुत अच्‍छे हैं.
  • बारामती शहर के प्रमुख चौकों पर अजित पवार के अंतिम संस्कार के दृश्यों को दिखाने के लिए LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी चौक पर इसी तरह की स्क्रीन लगाई गई है, जहां नागरिक अजित पवार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. हालांकि, जो लोग मुख्य कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे इन स्क्रीन्स के माध्यम से अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं.
  • बारामती के पैतृक गांव काटेवाड़ी में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिनकी बुधवार को बारामती में एक चार्टर प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी.
  • सुप्रिया सुले के चेहरे पर भाई के जाने का दुख देखा जा सकता है. भाई के निधन के बाद उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.
  • अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी. सुप्रिया उन्हें हमेशा दादा कहकर ही पुकारती थीं.
  • महाराष्‍ट्र के बारामती में अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब को संभालने के लिए एक भावुक दृश्य देखने को मिला. जब भीड़ बेकाबू होने लगी और माहौल काफी तनावपूर्ण व भावुक हो गया, तब अजित पवार के भतीजे रोहित पवार खुद सामने आए.
  • अजित पवार का आज अंतिम संस्‍कार किया जाएगा. इससे पहले अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव काटेवाडी बारामती में लोगों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े हैं.
  • अजित पवार का पार्थिव शरीर कुछ देर में विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्‍कार किया जाएगा. विद्या प्रतिष्ठान मैदान में शरद पवार समेत अन्‍य कई बड़े नेता पहुंच गए हैं.
  • बारामती शहर के प्रमुख चौकों पर अजित पवार के अंतिम संस्कार के दृश्यों को दिखाने के लिए LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है.
