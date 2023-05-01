आंसुओं में डूबे पवार परिवार को संभाला, सुप्रिया सुले ने भाभी को दिया सहारा, देखें तस्वीरें

बारामती शहर के प्रमुख चौकों पर अजित पवार के अंतिम संस्कार के दृश्यों को दिखाने के लिए LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी चौक पर इसी तरह की स्क्रीन लगाई गई है, जहां नागरिक अजित पवार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं. हालांकि, जो लोग मुख्य कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे इन स्क्रीन्स के माध्यम से अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं.