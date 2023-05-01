विज्ञापन
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अजित पवार (66) का अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान के खेल मैदान में करीब 11 बजकर 30 मिनट पर किया गया. इससे पहले लगभग 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा सुबह नौ बजे शुरू हुई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाडी से अंतिम संस्कार के लिए बारामती लाया गया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाडी से अंतिम संस्कार के लिए बारामती लाया गया.
    महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाडी से अंतिम संस्कार के लिए बारामती लाया गया.
  • अजित दादा को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा बारामती... देखें तस्‍वीरें
    अजित दादा को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा बारामती... देखें तस्‍वीरें
  • अजित दादा को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा बारामती... देखें तस्‍वीरें
    अजित दादा को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा बारामती... देखें तस्‍वीरें
  • सुप्रिया सुले जब अपने बड़े भाई अजित पवार को अंतिम विदाई देने आईं, तो फूट-फूट कर रोने लगीं.
    सुप्रिया सुले जब अपने बड़े भाई अजित पवार को अंतिम विदाई देने आईं, तो फूट-फूट कर रोने लगीं.
  • अजित दादा के जाने के बाद सुप्रिया सुले की जिम्‍मेदारी भी बढ़ गई है.
    अजित दादा के जाने के बाद सुप्रिया सुले की जिम्‍मेदारी भी बढ़ गई है.
  • बॉलीवुड एक्‍टर रितेश देशमुख भी अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे
    बॉलीवुड एक्‍टर रितेश देशमुख भी अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे
  • शरद पवार के लिए ये बड़े दुख की घड़ी है. जिस भतीजे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो उन्‍हें छोड़कर चला गया है.
    शरद पवार के लिए ये बड़े दुख की घड़ी है. जिस भतीजे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो उन्‍हें छोड़कर चला गया है.
  • सुप्रिया सुले का बड़ा भाई अजित चला गया. जब कभी शरद पवार और अजित पवार में कोई अनबन होती थी, तो सुप्रिया ही सुलाह कराती थीं.
    सुप्रिया सुले का बड़ा भाई अजित चला गया. जब कभी शरद पवार और अजित पवार में कोई अनबन होती थी, तो सुप्रिया ही सुलाह कराती थीं.
  • अजित पवार महाराष्‍ट्र की राजनीति के बड़े स्‍तंभ थे. उनकी जगह को भरना आसान नहीं होगा.
    अजित पवार महाराष्‍ट्र की राजनीति के बड़े स्‍तंभ थे. उनकी जगह को भरना आसान नहीं होगा.
  • अजित पवार के जाने के बाद अब शरद पवार के बूढ़े कंधों पर जिम्‍मेदारी और बढ़ गई है.
    अजित पवार के जाने के बाद अब शरद पवार के बूढ़े कंधों पर जिम्‍मेदारी और बढ़ गई है.
  • अजित पवार की अंतिम यात्रा में जज्‍बातों का सैलाब देखने को मिला. हर आंख नम थी और नारे लग रहे थे- अजित दादा अमर रहें...
    अजित पवार की अंतिम यात्रा में जज्‍बातों का सैलाब देखने को मिला. हर आंख नम थी और नारे लग रहे थे- अजित दादा अमर रहें...
  • अजित पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उनके साथियों को आज उनके साथ बिताएं पल जरूर याद आ रहे होंगे.
    अजित पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उनके साथियों को आज उनके साथ बिताएं पल जरूर याद आ रहे होंगे.
  • महाराष्‍ट्र में आज हर आंख नम है. राज ठाकरे भी अजित पवार के अंतिम संस्‍कार में शामिल होने पहुंचे हैं.
    महाराष्‍ट्र में आज हर आंख नम है. राज ठाकरे भी अजित पवार के अंतिम संस्‍कार में शामिल होने पहुंचे हैं.
  • अजित दादा को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा बारामती... देखें तस्‍वीरें
    अजित दादा को नम आंखों से अंतिम विदाई देने उमड़ा बारामती... देखें तस्‍वीरें
