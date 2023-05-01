विज्ञापन
विशेष लिंक

आंखों से पानी निकलने की समस्या को इस तरह करें दूर

आंखों से लगातार पानी निकलना रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी पैदा कर सकता है. धूल, मिट्टी, एलर्जी, स्क्रीन टाइम और थकान इस समस्या के पीछे बड़ी वजह मानी जाती है. समय पर देखभाल न करने पर आंखों में जलन और लालिमा भी बढ़ सकती है.

Share
  • ठंडे पानी से आंखें धोने से जलन कम होती है और आंखों को तुरंत आराम मिलता है.
    Share
    ठंडे पानी से आंखें धोने से जलन कम होती है और आंखों को तुरंत आराम मिलता है.
  • गुलाब जल की दो बूंदें आंखों में डालने से सूखापन और पानी आने की समस्या घटती है.
    Share
    गुलाब जल की दो बूंदें आंखों में डालने से सूखापन और पानी आने की समस्या घटती है.
  • स्क्रीन देखते समय बीच बीच में आंखों को आराम देना बहुत जरूरी माना जाता है.
    Share
    स्क्रीन देखते समय बीच बीच में आंखों को आराम देना बहुत जरूरी माना जाता है.
  • आंखों पर ठंडी पट्टी रखने से सूजन और पानी निकलने की परेशानी कम होती है.
    Share
    आंखों पर ठंडी पट्टी रखने से सूजन और पानी निकलने की परेशानी कम होती है.
  • हरी सब्जियां और विटामिन ए युक्त आहार आंखों की सेहत बेहतर बनाने में मदद करता है.
    Share
    हरी सब्जियां और विटामिन ए युक्त आहार आंखों की सेहत बेहतर बनाने में मदद करता है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com