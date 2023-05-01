आंखों से पानी निकलने की समस्या को इस तरह करें दूर

\u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0928\u093e \u0930\u094b\u091c\u092e\u0930\u094d\u0930\u093e \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928\u0940 \u092a\u0948\u0926\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0927\u0942\u0932, \u092e\u093f\u091f\u094d\u091f\u0940, \u090f\u0932\u0930\u094d\u091c\u0940, \u0938\u094d\u0915\u094d\u0930\u0940\u0928 \u091f\u093e\u0907\u092e \u0914\u0930 \u0925\u0915\u093e\u0928 \u0907\u0938 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u0947 \u092a\u0940\u091b\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0935\u091c\u0939 \u092e\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u0926\u0947\u0916\u092d\u093e\u0932 \u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0932\u0928 \u0914\u0930 \u0932\u093e\u0932\u093f\u092e\u093e \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948.