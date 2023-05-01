44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'

'\u0915\u0939\u0940\u0902 \u0924\u094b \u0939\u094b\u0917\u093e' \u0915\u0940 \u0915\u0936\u093f\u0936 \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0906\u092e\u0928\u093e \u0936\u0930\u0940\u092b \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 44\u0935\u0947\u0902 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u093e\u0930\u094d\u092c\u0940 \u0921\u0949\u0932 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908\u0902. \u0906\u092e\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0907\u0928 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0918\u093e\u092f\u0932 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902.