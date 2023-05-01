विज्ञापन
विशेष लिंक

44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'

'कहीं तो होगा' की कशिश यानी आमना शरीफ ने अपने 44वें जन्मदिन पर बार्बी डॉल लुक में फैंस के सामने आईं. आमना की इन खूबसूरत तस्वीरों को देख फैंस पूरी तरह घायल हो गए हैं.

Gallery View
Share
  • 44 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; 24 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &#039;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&nbsp;&agrave;&yen;&#039;
    44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'
    इन तस्वीरों में आमना शरीफ का लुक किसी रीयल-लाइफ बार्बी डॉल से कम नहीं लग रहा है. उनकी ड्रेस से लेकर ओवरऑल स्टाइलिंग तक, सब कुछ परफेक्ट है.
    Share
  • 44 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; 24 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &#039;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&nbsp;&agrave;&yen;&#039;
    44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'
    16 जुलाई 1982 को जन्मीं आमना आज 44 साल की हो चुकी हैं, लेकिन तस्वीरों में उनका निखार और फिटनेस देखकर कोई भी उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता.
    Share
  • 44 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; 24 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &#039;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&nbsp;&agrave;&yen;&#039;
    44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'
    बर्थडे स्पेशल लुक के लिए आमना ने एक बेहद स्टनिंग और ग्लैमरस पिंक कलर फिश कट आउटफिट चुना, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
    Share
  • 44 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; 24 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &#039;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&nbsp;&agrave;&yen;&#039;
    44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'
    हर तस्वीर में आमना का कैमरा कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है.उनके किलर पोज़ और कातिल मुस्कान ने फैंस को दीवाना बना दिया है.
    Share
  • 44 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; 24 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &#039;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&nbsp;&agrave;&yen;&#039;
    44 की उम्र में 24 का ग्लो, आमना शरीफ का बार्बी लुक देखकर फैंस बोले- 'दिल थाम के बैठो'
    बार्बी वाइब्स को मैच करने के लिए आमना ने सटल और ग्लैम मेकअप कैरी किया है। उनके वेवी हेयर्स उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com