Vinesh Phogat's coach : विनेश फोगाट के कोच ने जीता दिल, जानिए कौन हैं वोलर अकोस जिनके आंखों से भी छलके आंसू

Vinesh Phogat's coach Woller Akos in tears: विनेश फोगाट (Vinesh Phogat in Paris Olympics 2024) कुश्ती के मैट पर भी जीवट और जुझारूपन की नयी कहानी लिखते हुए ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई. हरियाणा की 29 वर्ष की विनेश ने क्यूबा की युसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5 . 0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलोवर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रख दिया. विनेश रियो ओलंपिक में चोटिल होकर स्ट्रेचर पर बाहर हुई थी और टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. बता दें कि जैसे ही फोगाट ने सेमीफाइनल में जीत हासिल की वैसे, ही उनके कोच वोलर अकोस काफी इमोशनल हो गए. उनके आंखों से भी आंसू निकते हुए नजर आए. उनके चेहरे पर जो भाव नजर आए उसने भारतीयों का दिल जीत लिया. एक ओर जहां फोगाट जीत के बाद काफी इमोशनल दिखी तो उनके कोच भी अपने आंसू नहीं रोक पाए.

True Emotions! 🙌



Vinesh Phogat reaches the women's 50kg freestyle final, becoming the first Indian woman wrestler to achieve this feat. Her coach was absolutely elated, and it's nothing but wholesome. 🥹🤼‍♀️#MoreThanSport | #Paris2024 pic.twitter.com/03p2Q4ZtpX