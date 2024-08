Paris Olympics 2024 Closing Ceremony: टॉम क्रूज के हैरतअंगेज स्टंट को देख दुनिया हुई हैरान, मनु भाकर -श्रीजेश ने मिलकर इवेंट को बनाया ब्लॉकबस्टर

Tom Cruise at Paris Olympics closing ceremony: हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) ने पेरिस ओलंपिक के समारोपन समारोह में अपने हैरतअंगेज स्टंट से दुनिया को हैरान कर दिया. इवेंट में टॉम क्रूज़, स्नूप डॉग, डॉ. ड्रे, बिली इलिश, रेड हॉट चिली पेपर्स और एच.ई.आर. ने LA28 को ओलंपिक टॉर्च सौंपने के बाद परफॉर्म किया, खासकर टॉम क्रूज़ ने जिस अंदाज में इवेंट को यादगार बनाया वह कमाल का था. सुपरस्टार टॉम क्रूज को हॉलीवुड का एक्शन स्टार माना जाता है .ऐसे में क्रूज ने इवेंट में अपने चौंकाने वाले स्टंट से हर किसी को हैरान कर दिया. अपने स्टंट्स के लिए मशहूर फिल्म सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के सुपर स्टार टॉम क्रूज ने समारोह में ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहने स्टेडियम की छत पर पहुंचे और वहां से छलांग लगा दी. क्रूज के इस स्टंट को देखकर स्टेडियम में मौजूद हर शख्स हैरान और चौंक दिया.

Photo Credit: PTI

One thing about America is that they know how to put on a show. I'm excited for the LA 2028 Olympics. Also no matter what you might think of Tom Cruise, his star power and talent can't be denied #ClosingCeremony pic.twitter.com/zx9t6DQNOE