Vinesh Phogat: चेहरे पर उदासी लिए...पेरिस से वापस अपने देश रवाना हुईं विनेश फोगाट? Photos

Vinesh Phogat : पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 के पूरा होने के बाद ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता अमन सेहरावत के साथ भारत आने की संभावना है. उनके मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई गई है. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, "विनेश फोगट आज रात ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता अमन सेहरावत के साथ भारत की यात्रा कर रही हैं, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगी."

IANS Exclusive



Latest photos of wrestler Vinesh Phogat outside the Games Village in Paris pic.twitter.com/d2ingbYshV