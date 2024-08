Vinesh Phogat: आखिरी के 10 सेकेंड में विनेश ने पलटी हारी हुई बाजी, वर्ल्ड चैंपियन को हरा दुनिया को चौंकाया

Vinesh Phogat: भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन अपने प्री-क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर महिलाओं के फ्रीस्टाइल 50 किग्रा के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. विनेश अब अपने ऐतिहासिक मेडल से मात्र एक जीत दूर हैं. विनेश के लिए ड्रा आसान नहीं था और प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना जापान की युई सुसाकी से था. मौजूदा विश्व चैंपियन युई सुसाकी ने टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड अपने नाम किया था और इस दौरान उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया था.

युई सुसाकी इससे पहले कभी कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारी थीं. उन्होंने 82 बाउट में जीत दर्ज की थी. ऐसे में विनेश पहले पहलवान हैं, जिन्होंने युई सुसाकी को हराया है. हालांकि, विनेश राउंड ऑफ-16 में अधिकतर समय तक पीछे चल रहीं थीं, लेकिन आखिरी के कुछ सेकेंड में पूरी तरह से हारी हुई बाजी पलट दी और बाउट अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

विनेश ने ऐसे पलटी हारी हुई बाजी

विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की ओलंपिक चैंपियन पहलवान युई सुसाकी के खिलाफ बड़ा उलटफेर करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की. रोमांचक अंदाज में मात दी. प्री क्वार्टर फाइनल मैच में फोगाट पहले राउंड में 0-1 से पीछे चल रही थी. इसके बाद दूसरे राउंड में भी सुसाकी ने एक प्वाइंट अपने नाम किया था.

जब आखिरी के 10 सेकेंड चल रहे थे, तब विनेश 0-2 से पीछे चल रही थी. लेकिन इसके बाद विनेश ने सभी को चौंकाते हुए वापसी की. उन्होंने 2 पॉइंटर के साथ स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया. इसके बाद उन्होंने एक अंक और हासिल किया और 3-2 से मैच अपने नाम किया. भारतीय पहलवान मुकाबले में अधिकांश समय तक डिफेंसिव मोड में रहीं. लेकिन आखिरी के कुछ सेकेंड में उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया. सुसाकी ने विनेश की आखिरी दांव की समीक्षा करने का फैसला किया लेकिन रेफरी ने फैसला भारतीय के पक्ष में सुनाया.

