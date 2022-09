'मेरा सपना सच हुआ..' US ओपन चैंपियन बनने के NDTV से बोले World Number 1 कार्लोस अल्कराज

'मेरा सपना सच हुआ..' कार्लोस अल्कराज ने US ओपन चैंपियन बनने के बाद NDTV से कहा

US Open: स्पेन के कार्लोस अल्कराज (Carlos Alcaraz, Youngest World No. 1, To NDTV) ने रविवार को यूएस ओपन में पुरुष एकल फाइनल का खिताब जीतने में सफलता हासिल की, अल्कराज US ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे युवा टेनिस खिलाड़ी भी बने. यूएस ओपन ( US Open 2022 Final) के फाइनल में अल्कराज ने कैस्पर रूड को को 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 से हराकर खिताब जीतने का कमाल किया. यूएस ओपन का खिताब जीतने के बाद कार्लोस ने NDTV से बात की और कहा है कि 'मेरा सपना सच हो गया.'