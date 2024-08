Raksha Bandhan 2024 Vinesh Phogat: पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत लौटने के बाद से विनेश फोगाट को हर तरफ से प्यार मिल रहा है. महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के कारण विनेश शनिवार को भारत लौटीं. नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ था. बबली के रास्ते में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, जहां विनेश का परिवार रहता है. सोमवार को विनेश फोगाट ने अपने भाई को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी भी बांधी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विनेश को 500 रुपये के नोटों का बंडल पकड़े हुए देखा जा सकता है. वीडियो में विनेश को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि, "मैं करीब 30 साल की हूं. पिछले साल मेरे भाई ने मुझे 500 रुपये दिए थे. उसके बाद ये नोटों की गड्‌डी..उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इतना ही कमाया है जो उन्होंने मुझे दे दिया है." इतना कहने के बाद विनेश हंसने लग जाती हैं.

Charkhi Dadri, Haryana: Wrestler Vinesh Phogat celebrates Raksha Bandhan with her brother in their village Balali pic.twitter.com/YgahqHmDPq