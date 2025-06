ब्लिट्ज़ सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 होउ यिफान को हराने पर पीएम ने दिव्या देशमुख को दी बधाई

Prime Minister congratulates Divya Deshmukh: फिडे विश्व रैपिड एवं ब्लिट्ज टीम चैम्पियनशिप दूसरे चरण के ब्लिट्ज़ सेमीफ़ाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी होउ यिफान को हराने पर शतरंज महिला खिलाड़ी दिव्या देशमुख को पीएम मोदी ने बधाई दी है. पीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "लंदन में वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप के दूसरे चरण के ब्लिट्ज़ सेमीफ़ाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी होउ यिफान को हराने पर दिव्या देशमुख को बधाई. उनकी सफलता उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है. यह कई उभरते शतरंज खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती है. उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं." पीएम के बधाई देने पर दिव्या देशमुख ने भी रिएक्ट किया और रिप्लाई करते हुए लिखा, धन्यवाद आदरणीय, महोदय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत सम्मान और प्रोत्साहन की बात है.

Thank you, Respected Sir 🙏 It is a great honor and encouragement for me to be recognized by the Prime Minister. https://t.co/wehjGc9b5X