Paris Olympics 2024: कुछ ऐसे शानदार जीत दर्ज की लक्ष्य सेन ने, अश्विनी और तनिषा हारी, डिटेल से जानें

ओलंपिक में पदार्पण कर रहे भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने धीमी शुरुआत से उबरकर सोमवार को यहां पेरिस ओलंपिक की पुरुष एकल स्पर्धा के ग्रुप एल में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को सीधे गेम में हरा दिया, लेकिन अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो की महिला युगल जोड़ी लगातार दूसरी हार के बाद प्रतियोगिता से बाहर होने की कगार पर है. लक्ष्य ने ग्रुप के अपने पहले मैच में रविवार को केविन कोर्डन को हराया था, लेकिन गुआटेमाला के खिलाड़ी के कोहनी की चोट के कारण प्रतियोगिता से हटने के बाद उनके सभी नतीजों को ‘डिलीट' कर दिया गया. इस तरह ग्रुप एल में अब सिर्फ तीन खिलाड़ियों के बीच चुनौती की है, जबकि पहले चार खिलाड़ी दावेदारी पेश कर रहे थे. भारत के दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने दुनिया के 52वें नंबर के खिलाड़ी कैरेगी को 43 मिनट में 21-19, 21-14 से शिकस्त दी.

Lakshya Sen records a victory against Julien Carraggi in straight games in the men's singles event to set up a very important match against J. Christie. Lakshya won a tightly contested first game recording a fantastic comeback… pic.twitter.com/bOllCOEoS8

विश्व चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता लक्ष्य अब अपने अंतिम ग्रुप मैच में 31 जुलाई को इंडोनेशिया के दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी से भिड़ेंगे. यह मुकाबला ग्रुप एल से प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले खिलाड़ी का फैसला करेगा क्योंकि अभी क्रिस्टी और लक्ष्य दोनों ने ही एक-एक मैच जीता है, जबकि कैरेगी अपने दोनों मुकाबले हारकर बाहर हो चुके हैं

महिला युगल में अश्विनी और तनीषा को ग्रुप सी में जापान की नामी मत्सुयामा और चिहारू शिडा की दुनिया की दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी ने 48 मिनट चले मुकाबले में 21-11, 21-12 से हराया. इससे पहले कल भारत की यह जोड़ी किम सो यियोंग और कोंग ही योंग की दक्षिण कोरियाई जोड़ी से 18-21, 10-21 से हार गई थी.

What a comeback by Lakshya Sen

After trailing for entirety of the game Lakshya Sen delivers big time at the end of the game as he hold his nerves to take the first game 21-19 against Julien Carraggi pic.twitter.com/2hGFm4FAGT