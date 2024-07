Paris Olympics 2024: सीन नदी पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ओलंपिक का भव्य आगाज, सिंधू और शरत ने थामा तिरंगा, देखें Photos

Paris Olympics 2024: खूबसूरत सीन नदी पर नावों में परेड करते खिलाड़ियों की मनोहारी छवियों के बीच परंपरा से हटकर हुए 33वें ओलंपिक खेलों के रंगारंग उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को फ्रांस ने अपनी सांस्कृतिक विविधता, क्रांति के इतिहास, वास्तुकला की शानदार विरासत की बानगी दुनिया के सामने पेश की . आम तौर पर स्टेडियम में होने वाली देशों की परेड की परंपरा से अलग यहां छह किलोमीटर की परेड आस्टरलिज ब्रिज से शुरू हुई जिसमें 85 नावों में 205 देशों के 6800 से अधिक खिलाड़ी सवार थे और एक शरणार्थी ओलंपिक टीम भी थी. भारी संख्या में खिलाड़ियों ने कल स्पर्धायें होने के कारण उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया. समारोह में हिन्दी का पुट भी देखने को मिला जो ‘सिस्टरहुड' शीर्षक से पेश किये गए कार्यक्रम में मशहूर फ्रेंच महिलाओं के योगदान को याद करने के लिये छह भाषाओं में बनाये गए इंफो ग्राफिक्स की एक भाषा थी.

Paris 2024, flag bearer—one of the greatest honors of my life to hold our country's flag in front of millions ❤️ pic.twitter.com/4VPc9FFuIz