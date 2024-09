VIDEO: रोहित और मेसी वाला सेलिब्रेशन स्टाइल ओलंपियाड चैंपियंस ने भी अपनाया, दिल जीत लेगा वीडियो

Olympiad 2024 Champions Indian Team Celebration Video: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद वह पल तो याद ही होगा जब कैप्टन रोहित शर्मा धीरे-धीरे कदमों के साथ ट्रॉफी के पास पहुंचे थे. कुछ वैसा ही नजारा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में देखने को मिला है. यहां देश की शान बढ़ाने वाली भारतीय शतरंज टीम ने 'हिटमैन' शर्मा के स्टाइल में ट्रॉफी का जश्न मनाया है.

सोशल मीडिया पर भारतीय धुरंधरों की एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो वायरल हो रही है. जिसमें भारतीय शतरंज टीम पोडियम पर राष्ट्रीय तिरंगे के साथ काफी खुश नजर आ रही है. इसी दौरान महिला खिलाड़ी तानिया सचदेव के साथ पुरुष खिलाड़ी डी गुकेश ने रोहित शर्मा के खास स्टाइल को कॉपी किया.

INDIA BECAME OLYMPIAD CHAMPIONS FOR THE FIRST TIME EVER. 🇮🇳



- They did "Rohit Sharma walk" while receving the Trophy.pic.twitter.com/rItbI45M8z