IND vs GBR: "मैंने खुद से कहा कि...", क्वार्टरफाइनल में जीत के बाद पीआर श्रीजेश का भावुक बयान

जारी ओलंपिक खेलों में रविवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेले गए हॉकी क्वार्टरफाइनल में मिली शानदार जीत के बाद अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वह गोलची श्रीजेश हैं. मुकाबले में श्रीजेश ने कमाल का प्रदर्शन किया और उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया. मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश भावुक नजर आये. भारत ने शूट आउट में 4-2 से मैच जीता है. यह श्रीजेश का आखिरी ओलंपिक है. उन्होंने पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया है और वो हर मुकाबले में अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं. निर्धारित 60 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही थीं.

क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने कहा, "मैंने खुद से कहा कि यह मेरा आखिरी मैच हो सकता है, या फिर मैंने गोल बचा लिया तो मुझे दो और मैच खेलने को मिलेंगे. मैं यह मैच जीतकर बेहद खुश हूं.' पीआर श्रीजेश निर्धारित 60 मिनट तक और शूट आउट के दौरान अपने अविश्वसनीय बचाव के लिए भारत के लिए क्वार्टर फाइनल के हीरो रहे. ये पहला मौका नहीं है कि जब श्रीजेश टीम की जीत में हीरो रहे हैं. पिछले मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार बचाव किया और विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाया.

