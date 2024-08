Paris 2024 Olympics: क्रिकेटर के बेटे का कमाल,  पेरिस ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन को पछाड़कर जीता गोल्ड मेडल

Winston benjamin Son Rai Benjamin: पेरिस ओलंपिक (Paris olympics 2024) में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विंस्टन बेंजामिन (Winston benjamin ) के बेटे राय बेंजामिन (Rai Benjamin) ने इतिहास रच दिया है. विंस्टन बेंजामिन के बेटे राय बेंजामिन ने 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में कार्स्टन वारहोल्म को पछाड़कर गोल्ड मेडल जीतने का कमाल किया है. 28 साल के वारहोल्म 400 मीटर हर्डल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे हैं. राय बेंजामिन ने शनिवार को पेरिस में ओलंपिक पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल जीतने का कमाल किया. बेंजामिन, जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में क्रिस्टोफर बेली, वर्नोन नॉरवुड और ब्राइस डेडमॉन की अमेरिकी चौकड़ी के साथ मिलकर 2 मिनट 54.43 सेकंड का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और रेस को फिनिश किया .

Interestingly the fastest in the world in 400m hurdles, Rai Benjamin is the son of Antiguan cricketer, Winston Benjamin. Winston has played for West Indies from 1986 to 1995. Winston's test debut was in Delhi in 1987. His son Rai has previously represented Antigua & Barbuda. https://t.co/z8LsCnxEZA