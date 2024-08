Video: बैकग्राउंड में खर्राटे की आवाज और अरशद नदीम का बधाई संदेश, देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी

Arshad Nadeem viral video: पाकिस्तान में 14 अगस्त को आजादी के दिन (Pakistan Independence Day) के रूप में मनाया जाता है . ऐसे में पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इस अवसर पर एक मैसेज रिकॉर्ड कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है. लेकिन उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर अलग वजह से वायरल हो रहा है.वीडियो में नदीम पाकिस्तान के लोगों को 14 अगस्त की बधाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बैकग्राउंड में किसी शख्स के खर्राटे की आवाजें भी सुनाई दे रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और फैन्स जमकर इस पर कमेंट भी कर रहे हैं.

बाद में वीडियो एडिट करके लगाया गया

जब यह वीडिया सामने आया तो लोगों ने इसको लेकर खूब सारे कमेंट किए. बाद में वीडियो को एडिट करके फिर से अरशद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. लेकिन तबतक कई फैन्स ने वीडियो डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था.

अरशद नदीम पर हो रही है पैसों की बारिश

पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम के घर पर मुलाकात की। अरशद नदीम पाकिस्तान के खानेवाल के मियां चुन्नू गांव के रहने वाले हैं।. नदीम ने पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था.

मरियम नवाज ने अरशद नदीम को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का चेक और एक कार गिफ्ट के तौर पर भेंट की. खास बात यह है कि कार का नंबर 9297 है. नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ न केवल ओलंपिक गोल्ड हासिल किया था, बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया था. नदीम और पाकिस्तान के इतिहास में 92.97 एक खास फीगर बन चुकी है.

मरियम नवाज ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी शेयर की हैं. उन्होंने इस दौरान नदीम की मां के साथ भी मुलाकात की. मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं.

अरशद नदीम की उपलब्धियों पर बात करें, तो वह ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एथलीट बने हैं. अरशद नदीम के प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में 62वें स्थान पर रहा. भारत इस बार पाकिस्तान से पीछे रहकर 71वें स्थान पर रहा.

