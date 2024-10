अदाणी स्पोर्ट्सलाइन अकादमी की टेनिस स्टार एंजेल मोरेरा का CISCE नेशनल गेम्स के लिए हुआ चयन

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन साबरमती रिवरफ्रंट स्पोर्ट्स पार्क में टेनिस अकादमी की युवा ट्रेनी एंजेल मोरेरा को सीआईएससीई नेशनल गेम्स 2024 में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है. एंजेल मोरेरा, कोलकाता में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा में, लड़कियों की अंडर-19 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेंगी.

इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए एंजेल का चयन उनके असाधारण कौशल और समर्पण के साथ-साथ अदाणी स्पोर्ट्सलाइन टेनिस अकादमी द्वारा प्रदान किए गए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग का प्रमाण है. यह उपलब्धि उनके उभरते टेनिस करियर में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है और युवा भारतीय प्रतिभाओं को उनका शानदार भविष्य तैयार करने के लिए अकादमी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

एंजेल ने चयन पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा,"मैं सीआईएससीई नेशनल गेम्स 2024 के लिए चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं. यह अवसर मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है और सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं. मैं अदाणी स्पोर्ट्सलाइन अकादमी से से मिले समर्थन और प्रशिक्षण के लिए आभारी हूं, जिसने एक खिलाड़ी के रूप में मेरे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मैं कोलकाता में अकादमी का प्रतिनिधित्व करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उत्सुक हूं."

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के चीफ बिजनेस ऑफिसर संजय अडेसरा ने कहा,"सीआईएससीई नेशनल खेलों के लिए एंजेल मोरेरा की योग्यता उनके और हमारे खेल विकास पहल दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह पूरे भारत में युवा प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है. हम इसे भारत के खेल परिदृश्य में योगदान देने के अपने व्यापक लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं और एंजेल को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हैं." बता दें, सीआईएससीई नेशनल गेम्स युवा एथलीटों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और स्कूल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक प्रसिद्ध मंच है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)