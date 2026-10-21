टाइगर श्रॉफ के बाद सलमान खान के इस करीबी की जान को खतरा, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांगी सुरक्षा

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के बाद सलमान खान के एक करीबी ने भी अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अपने लिए सुरक्षा मांगी है. सलमान के जिस करीबी ने अपनी जान को खतरा बताया है, उनका नाम राहुल कनाल है. वह एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता हैं. राहुल कनाल ने दावा किया है कि उनकेघर और दफ्तर की तीन बार रेकी की जा चुकी है. उन्होंने मुंबई पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है.

शिवसेना नेता राहुल कनाल की जान को खतरा!

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद शिवसेना नेता राहुल कनाल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है. बता दें कि राहुल कनाल सलमान खान के बेहद करीबी हैं. उनके बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्रिटीज के साथ अच्छे संबंध हैं. ये पहली बार नहीं हैं जब राहुल ने मुंबई पुलिस से अपने लिए सुरक्षा मांगी है. वह पहले भी वे तीन बार मुंबई पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए उन्होंने अपनी मांग फिर से दोहराई है.

सलमान खान के करीबी हैं राहुल कनाल

सलमान खान की जान को भी खतरा है. उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सलमान की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है. मुंबई पुलिस और कमांडो यूनिट के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं. गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सुरक्षा का सख्त पहरा है. हालांकि सलमान फिलहाल मुंबई में नहीं हैं और एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामनगर गए हुए हैं.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद मांगी सुरक्षा

बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम को दो लोगों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई थीं. हमले के बाद वे मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे. गनीमत ये रही कि टाइगर को गंभीर चोट नहीं आई. लेकिन उनका ड्राइवर और घटनास्थल के पास मौजूद एक व्यक्ति घायल हो गया था. मुंबई पुलिस ने बताया कि उनकी कार पर पांच-छह गोलियां चलाई गईं थीं. हमलावरों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल अंधेरी में लावारिस हालत में मिली थी. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ली थी. बता दें कि इस गैंग के निशाने पर सलमान खान थे. जानकारी के मुताबिक, उनके अपार्टमेंट की रेकी भी की गई थी.

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