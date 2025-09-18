विज्ञापन

Zareen Khan Weight Loss: 5 दिनों तक सिर्फ पिया लिक्विड, 100 Kg वजन कम करने का चढ़ा था जुनून

जरीन खान ने मोटापे से जंग जीतकर खुद को फिटनेस आइकॉन बना लिया. कभी extreme diets अपनाने वाली जरीन अब बैलेंस और हेल्दी लाइफस्टाइल को महत्व देती हैं. उनकी journey आज लाखों युवाओं के लिए motivation है.

जरीन खान ने 5 द‍िन तक यह चीज पीकर घटा ल‍िया कई क‍िलो वजन, यह है उनका सीक्रेट डाइट प्‍लान

Zareen Khan Weight Loss Journey: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने हाल ही में अपने वजन घटाने और ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया. कभी 100 किलो की 'obese teenager' रही जरीन आज लाखों लोगों के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन बन चुकी हैं.

फिटनेस को बनाया लाइफस्टाइल (From 100 Kg to 57 Kg The Transformation)

  • जरीन खान ने 2010 में सलमान खान के साथ Veer फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन बिना फिल्मी बैकग्राउंड के उन्हें लगातार स्ट्रगल और क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ा. ट्रोल्स अक्सर उनके वजन और लुक्स पर तंज कसते थे. जरीन ने बताया कि वो बचपन से ही obese थीं और परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री भी थी. ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि फिटनेस को लाइफस्टाइल बनाना है.
  • उन्होंने पिलाटीज़ और वेट ट्रेनिंग से शुरुआत की.
  • स्विमिंग, जॉगिंग और बाद में योगा को भी अपनाया.
  • हर दो घंटे में छोटे-छोटे मील लेकर metabolism बढ़ाया.
  • फड डाइट्स को अलविदा कहकर sustainable health पर फोकस किया.

जरीन खान फिटनेस (Zareen Khan diet for weight loss)

जरीन ने मान लिया कि एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने खुद को punish किया. कभी-कभी वो सिर्फ liquids पर survive करती थीं, लेकिन अब वो कहती हैं कि, Balance is key. अब मैं six-pack abs नहीं, बल्कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूं. आज जरीन सिर्फ एक एक्ट्रेस या फिटनेस आइकॉन ही नहीं बल्कि entrepreneur भी हैं. उन्होंने अपना skincare brand Happy Hippie लॉन्च किया है और सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं.

जरीन खान का वज़न घटाने का सफ़र (Zareen Khan transformation)

2018 में जरीन ने बताया था कि उनका वजन 100 किलो से घटकर 57 किलो हो गया है, यह एक ऐसा बदलाव है जिसके लिए उन्हें वर्षों तक मेहनत और लगन से काम करना पड़ा. वह झटपट समाधान में नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवनशैली अपनाने में विश्वास रखती थीं.

उनका दृष्टिकोण संतुलित आहार और एक व्यवस्थित फिटनेस रूटीन को जोड़ता था और अस्थायी परिणामों की बजाय स्थायी स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता था.

