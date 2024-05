योग के सहारे गर्मियों में शरीर रख सकते हैं ठंडा, जानिए यहां 3 एक्सरसाइज

Best Yoga Poses For Summer : बालासन (balasan) भी कर सकती हैं खुद को फिट रखने के लिए.

Body cooling exercise : जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप शायद पंखे, कूलर या एसी के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ योग मुद्राएं (best yog mudra) करने से अंदरूनी ठंडक मिल सकती है, जो ठंडी हवा के झोंके से कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं. तो आइए आपको बताते हैं 3 ऐसे योगासन, जो आपकी बॉडी को गर्मी के मौसम में कूल (how to keep body cool) रखेंगे. साथ ही आप फिट और हेल्दी भी रहेंगे.