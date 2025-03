Effective Yoga Asana help to Reduce Uric Acid Level: नए दौर में बदले हुए लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट के चलते कई तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं. इन्हीं में से एक है यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर. यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला वो टॉक्सिन पदार्थ है जो किडनी से होते हुए यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है. अगर यूरिक एसिड (Yoga Asanas for High Uric Acid) का स्तर बढ़ जाए तो किडनी इस एसिड को फिल्टर करने में नाकाम होने लगती है और यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है. ऐसे में कई तरह की बीमारियां होने का रिस्क पैदा हो जाता है. ऐसे में दवा के अलावा कई आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को कम कर सकते हैं. इसके साथ साथ योगासन (best Yoga for Uric Acid) भी यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में काफी कारगर साबित होते हैं. चलिए आज जानते हैं कि किस तरह योगासन (yoga for uric acid control) के जरिए यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को कम किया जा सकता है.

इन योगासनों की मदद से कम होगा यूरिक एसिड का स्तर (Yoga Asana help to Reduce Uric Acid Level)

1. शलभासन (Shalabhasana)

यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए नियमित तौर पर शलभासन करना फायदेमंद साबित होता है.

शलभासन को टिड्डी मुद्रा में किया जाता है.

इससे डाइजेशन में सुधार होता है और टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने लगते हैं.

इसकी मदद से नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलती है.

इसे करने से फेफड़े एक्टिव होते हैं और ब्लड भी साफ होता है.

शलभासन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है.

2. भुजंगासन (Bhujangasana)

यूरिक एसिड को कम करने के लिए भुजंगासन काफी मददगार साबित होता है.

इसे कोबरा पोज भी कहते हैं.

ये आसन किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है जिससे यूरिक एसिड का फिल्टरेशन सही होता है.

इस आसन की मदद से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है.

ये आसन शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है.

इस आसन को नियमित तौर पर करने से जोड़ों का दर्द कम होने लगता है.

3. पवनमुक्तासन (Pawanmuktasana)

यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए पवनमुक्तासन भी काफी कारगर कहा जाता है.

इसे विंड रिलीजिंग पोज भी कहा जाता है.

पवनमुक्तासन डाइजेशन में भी सुधार करता है.

इसकी मदद से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

इस आसन को नियमित तौर पर करने से किडनी की सेहत अच्छी होती है.

ये आसन किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है जिससे यूरिक एसिड आसानी से बाहर निकलता है.

4. धनुरासन (Dhanurasana)

धनुरासन को भी यूरिक एसिड का स्तर कम करने में फायदेमंद कहा जाता है.

धनुरासन करने से किडनी की कार्यक्षमता बढ़ती है.

धनुरासन की मदद से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद मिलती है.

धनुरासन को नियमित तौर पर करने से जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है.

इसे करने से कमर का पुराना दर्द भी कम होने लगता है.

5. वृक्षासन (Vrikshasana)

वृक्षासन करने से शरीर में जमा यूरिक एसिड बाहर निकलने लगता है.

इसकी मदद से बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और डाइजेशन बेहतर होता है.

इस आसन को नियमित तौर पर करने से शरीर का संतुलन बेहतर होता है.

इस आसन की मदद से किडनी एक्टिव होती है.

इस आसन को करने से शरीर में टॉक्सिन आसानी से बाहर निकलते हैं.

ये हड्डियों का दर्द भी कम करता है और शरीर को मजबूत करता है.

इन नुस्खों से भी कम होगा यूरिक एसिड का स्तर (home remedies for uric acid)

नींबू पानी पीने से यूरिक एसिड का स्तर कम होता है.

अदरक का नियमित सेवन करके भी यूरिक एसिड का स्तर सुधारा जा सकता है.

ढेर सारा पानी पीने से भी यूरिक एसिड का स्तर कम किया जा सकता है.

एप्पल विनेगर भी बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करता है.

फाइबर से भरपूर अनाज खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल कम होता है.

गिलोय का रस भी यूरिक एसिड को कम करने में असरदार कहा जाता है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.