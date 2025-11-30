विज्ञापन

Year Ender 2025: साल 2025 में ये 5 रिलेशनशिप ट्रेंड रहे सबसे ज्यादा हिट, लोगों के बीच दिखा प्यार का नया अंदाज

Year Ender 2025: आज हम आपको 2025 के उन 5 सबसे हिट रिलेशनशिप ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों के बीच प्यार का नया अंदाज पेश किया.

2025 के 5 हिट डेटिंग ट्रेंड
File Photo
  • हर बार की तरह ये साल भी अच्छी और बुरी चीजों से मिलाजुला रहा.
  • रिश्तों और प्यार के नजरिए से बात करें तो इस साल कई सारे नए रिलेशनशिप ट्रेंड्स भी आए.
  • कुछ ट्रेंड्स ने ऐसा जोर पकड़ा की लोगों के लिए प्यार की परिभाषा ही बदल दी.
Year Ender 2025: कुछ ही दिनों में साल 2025 खत्म होने वाला है और हर बार की तरह ये साल भी अच्छी और बुरी चीजों से मिलाजुला रहा. रिश्तों और प्यार के नजरिए से बात करें तो 'फ्लडलाइटिंग' से लेकर 'फ्यूचर-प्रूफिंग' तक इस साल कई सारे नए रिलेशनशिप ट्रेंड्स भी आए. वहीं, कुछ ट्रेंड्स ने ऐसा जोर पकड़ा की लोगों के लिए प्यार की परिभाषा ही बदल दी. इसी के चलते आज हम आपको 2025 के उन 5 सबसे हिट रिलेशनशिप ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों के बीच प्यार का नया अंदाज पेश किया. 

1. फ्लडलाइटिंग डेटिंग (Floodlighting Dating)

फ्लडलाइटिंग डेटिंग एक नया रिलेशनशिप ट्रेंड है जिसमें व्यक्ति पहली या दूसरी डेट में ही अपनी लाइफ के बहुत सारे गहरे पर्सनल और इमोशनल ट्रॉमा अपने सामने वाले को बता देता है. इस प्रोसेस को फ्लडलाइटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति तेज रोशनी की तरह अपने ट्रॉमा और संघर्ष सामने वाले पर डाल देता है. यह अक्सर एक रेड फ्लैग माना जाता है क्योंकि यह रिश्ते में इमोशनल इंबैलेंस पैदा करता है. सच्चे प्यार की जगह ये रिश्ता बस सहानुभूति पर चलता है. 

2. माइक्रो-मैन्स (Micro Mance)

माइक्रो-मैन्स छोटे-छोटे तरीकों से प्यार को इजहार करने का तरीका है. ये भी कहा जाता है कि इसमें दो व्यक्ति एक-दूसरे से छोटी-छोटी खुशियां शेयर कर अपने प्यार को जताते हैं. ऐसे में कई लोग पार्टनर से मीम्स शेयर करते हैं तो कुछ लोग एक-दूसरे की प्लेलिस्ट साझा करते हैं. इससे रिश्ता सच्चा और मजबूत बनता है.

3. डेट विद मी (Date With Me)

डीडब्लूएम (DWM) जिसकी फुल फॉर्म है डेट विद मी. इस ट्रेंड में कपल एक दूसरे से ईमानदारी वाला रिश्ता बनाने पर जोर देता है. इसमें कपल सिर्फ छोटी-छोटी खुशियों पर नहीं बल्कि जीवन के बड़े उतार-चढ़ाव पर बात करता है और निपटने के लिए एक-दूसरे को सपोर्ट करता है. 

4. फ्यूचर प्रूफिंग (Future Proofing)

आजकल लोग शोर्ट टर्म डेटिंग पर काफी कम ध्यान देते हैं. अधिकतर लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही पार्टनर ढूंढना पसंद कर रहे हैं जो आने वाले भविष्य में भी उनके साथ रहे. इसके अलावा महिलाएं भी ऐसे साथी की तलाश में हैं जो स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट प्रदान करें और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का भी वादा करे. 

5. सॉफ्ट लॉन्चिंग रिलेशनशिप (Soft Launching Relationship)

सॉफ्ट लॉन्चिंग रिलेशनशिप वो डेंटिंग ट्रेंड है जिसमें कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर या सबके सामने रिवील करता है. इसके चलते लोग पार्टनर की पहचान छिपाए रखते हैं लेकिन हिंट दे देते हैं कि उनके जीवन में कोई नया खास व्यक्ति आ गया है. उदाहरण के रूप में समझे तो सोशल मीडिया पर पार्टनर के साथ ऐसे फोटो पोस्ट करना जिसमें उनका चेहरे न दिख रहा हो, या फिर ऐसी फोटो पोस्ट करना जिसमें दो लोग दिख रहे हों लेकिन बाकी फॉलोअर्स पहचान न कर पाए. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

