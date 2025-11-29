विज्ञापन

किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? किसी की याद दिल से कैसे निकालें, यह ट्रि‍क हर टूटे द‍िल वालों को पता होनी चाह‍िए

किसी को अपने दिल से कैसे निकाले? किसी को दिल से निकालना वक्त मांगता है, लेकिन ये पूरी तरह संभव है. याद रखें आपका क्रश आपकी कहानी का अंत नहीं. बस एक सबक है. खुद से प्यार करना सीखिए, यादों को छोड़िए और अपनी जिंदगी को फिर से रंगों से भरिए.

Read Time: 3 mins
Share
किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? किसी की याद दिल से कैसे निकालें, यह ट्रि‍क हर टूटे द‍िल वालों को पता होनी चाह‍िए
ब्रेकअप के बाद राहत कैसे पाएं?
  • प्‍यार क‍िया और अब हो गया है ब्रेकअप.
  • पर भूला नहीं पा रहे हैं अपने प्‍यार को.
  • यह ट्र‍िक आजमाइए और म‍िनटों में भूल जाएं अपने एक्‍स को.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

How To forget Your Crush: कभी कभी कोई हमारे दिल में बस जाता है. चाहे वो क्रश हो, पुराना प्यार या कोई ऐसा इंसान जिसे हमने कभी अपने जैसा महसूस किया हो. लेकिन जब वो रिश्ता अधूरा रह जाए, तो उसका दर्द सबसे गहरा होता है. हम चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं पाते (Apne Crush Ko Kaise Bhule). हर गाना, हर जगह, हर बात बस उसी की याद दिलाती है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि किसी की याद दिल से कैसे निकाली जाए, अपने क्रश को कैसे भूलें या किसी को भुलाना क्यों इतना मुश्किल होता है. तो ये आसान और असरदार टिप्स (Crush Ko Bhulne Ke Asan Tarike) आपके बहुत काम आएंगे. जो आपको किसी पुराने प्यार या किसी अधूरे रिश्ते की यादों से बाहर खींच लाएंगे.

'अपना हमसफर बना ले मुझे, तेरा ही साया हूं अपना ले मुझे..' इन संदेशों से अपने लव पार्टनर को कहें Good Night, रिलेशन में घुल जाएगी मिठास

क्रश को भुलाने में मदद करेंगे ये आसान तरीके (Tips To Forget Your Crush Easily)

1. खुद से प्यार करना शुरू करें

सबसे पहले ये समझिए कि किसी को भूलना मतलब नफरत करना नहीं होता. बल्कि खुद को प्रायोरिटी देना होता है. अक्सर हम अपने क्रश को दिलो दिमाग में इतनी जगह दे देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं. अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का. नई चीजें सीखें, जिम जाएं, अपने शौक पूरे करें. जैसे पेंटिंग, डांस या ट्रेवल. खुद को जितना बेहतर बनाएंगे, उतना ही पुराने जख्म भरने लगेंगे. और हां, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लें. हर बार उनका प्रोफाइल चेक करना सिर्फ पुरानी यादें ताजा करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. यादों को ‘क्लोजर' दीजिए और आगे बढ़िए

अगर आपके पास उनके दिए गिफ्ट्स, फोटो या चैट्स हैं तो उन्हें संभालकर न रखें या डिलीट कर दें. ऐसा करने से मन को संकेत मिलता है कि अब वो चैप्टर खत्म हो चुका है.

किसी नए इंसान को मौका देने से मत डरिए. नए रिश्ते जरूरी नहीं कि प्यार ही हों, दोस्ती भी बहुत कुछ सिखा जाती है. जब आप नए लोगों से जुड़ेंगे, तो पुराने चेहरे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगेंगे.

3. खुद को रोने की इजाजत दीजिए

किसी को भूलना सिर्फ ‘सोचना बंद' करने से नहीं होता. अपने अंदर के इमोशन्स को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है. रो लीजिए, लिख लीजिए या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कर लीजिए. इससे दिल हल्का होता है और दिमाग समझने लगता है कि अब आगे बढ़ना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com