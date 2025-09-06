आंखों में देखकर पता लग जाएगा बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं, इस लक्षण को ना करें नजरअंदाज

Children's Health: बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं इसका पता माता-पिता को तब लगता है जब मल में कीड़े नजर आने लगते हैं. बच्चे के पेट में कीड़े (Stomach Worms) होते हैं तो कई बार बच्चे को उठते-बैठते दर्द होने लगता है जिससे हालत और ज्यादा खराब होने लगती है. ऐसे में वक्त रहते यह पहचानना जरूरी है कि बच्चे के पेट में कीड़े (Pet Me Kide) हो गए हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर निशांत गुप्ता ने बताया कि आंखें देखकर किस तरह पहचाना जा सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं. साथ ही, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कि किस घरेलू नुस्खे से बच्चे के पेट के कीड़ों को दूर किया जा सकता है. आप भी जान लीजिए.

कैसे पहचानें बच्चे के पेट में कीड़े हैं | Stomach Worms Symptoms

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने कहा कि बच्चे की आंखों को ध्यान से देखें. अगर बच्चे की आंख के सफेद हिस्से पर काले तिल से भी छोटे-छोटे काले निशान हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं. अगर बच्चा पेट के बल सोता है, मुंह से लार निकालता है या फिर दांत किटकिटाता है तो ऐसे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं.

बच्चे के पेट के कीड़े दूर करने के लिए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कि आपको बाजार से कमेला लेकर आना है. यह पंसारी की दुकान पर 10 से 20 रुपए का मिल जाता है. कमेला देखने में बिल्कुल ईंट के चूरे जैसा दिखता है. कमेला के साथ ही आपको 10 रुपए की वैविदंग खरीदकर लानी है. इन दोनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीसें. इस पाउडर को सुबह-शाम शहद में मिलाकर चटा दीजिए. 7 से 8 दिनों के लिए यह नुस्खा आजमाया जाए तो बच्चे के पेट के कीड़े निकल जाएंगे और पेट साफ हो जाएगा.

कहते हैं दुर्घटना से सावधानी भली, इसीलिए बच्चे के पेट में कीड़े ना पड़ें इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है. बच्चे को कहें जब भी बाहर से खेलकर आए तो अपने हाथ जरूर धोए.

अपने आस-पास की जगह को साफ रखें. साफ-सफाई वाला ही खाना खाएं और बच्चे को खिलाएं.

बच्चे के शरीर में कीड़ों के अंडे ना पनपें इसलिए उसे रोजाना नहाएं और साफ कपड़े पहनाएं.

बच्चे को कच्चा और अधपका खाना ना खिलाएं.

बच्चे को साफ पानी पिलाएं. अगर स्कूल का पानी साफ नहीं है तो बच्चे को घर से ही बड़ी पानी की बोतल के साथ भेजें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.