बच्चों का कोंफिडेंस बढ़ाना है तो रोजाना सुबह कहें ये बातें, साफ-साफ दिखने लगेगा असर

Parenting Tips: कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है. पेरेंटिंग में भी हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए. पेरेंट के तौर पर हमें अपने बच्चों के दिन की पॉजिटिव शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें कुछ मोटिवेटिंग बातें काफी मददगार साबित हो सकती हैं. अगर हम अपने बच्चों से सुबह कुछ ऐसी बातें करें जिनसे उन्हें अच्छा फील हो तो न केवल उनका कॉन्फिडेंस (Confidence) बढ़ेगा बल्कि वे अपनी पढ़ाई पर भी ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे. इन बातों का पॉटिजिव असर उनकी लाइफ पर पड़ेगा. आइए जानते हैं बच्चों को सुबह क्या कहना चाहिए जिसका हो सकता है अच्छा असर.

अपने बच्चे को हर दिन सुबह जरूर कहें ये 5 बातें

तुम हो सबसे बेहतर

अपने बच्चे को हर दिन सुबह बताएं कि वह सबसे बेहतर है. लाइफ के हर क्षेत्र में चाहे वह खेल हो या पढ़ाई उसने अपना बेस्ट दिया है. अगर बच्चा आपको बताए कि वह किसी चीज में पीछे रह गया है तो उसे समझाएं इसमें कोई परेशानी नहीं है. सबसे जरूरी यह है कि उसने अपना बेस्ट दिया और असली लाइफ में यही सबसे अच्छी बात होती है.

गलती करना नहीं है गलत

पेरेंट के रूप में अपने बच्चे को यह भरोसा दिलाएं कि गलती करना गलत नहीं है. अगर बच्चा किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो उसे बगैर नाराज हुए समझाएं कि इंसान अपनी हर गलती से सीखता है और यही सबसे अच्छी बात होती है.

पूरा भरोसा

अपने प्यारे बच्चे को हर सुबह बताएं कि आपको उस पर पूरा भरोसा है. पेरेंट का यह विश्वास बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. आपका यह भरोसा उसे कोई भी गलत काम करने से रोकने का काम करेगा.

अच्छा इंसान

अपने बच्चे को हर दिन सुबह बताएं कि वह एक अच्छा इंसान है. इससे उसे अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिलेगी और आगे चलकर वह बेहतर नागरिक बनेगा. बच्चा छोटी उम्र से ही सही गलत के अंतर को समझने लगेगा. उसे बताएं कि अच्छा इंसान अपनी चीजों को शेयर करता है और इसी तरह शेयरिंग उसकी आदत बन जाएगी.

खूब सारा प्यार

अपने बच्चे को हर सुबह बताएं कि आपको उससे खूब सारा प्यार है. यह अहसास उसमें कॉन्फिडेंस लाने के साथ-साथ अपने आप पर विश्वास करना सिखाएगा. पेरेंट्स के ये शब्द बच्चों को अपनेपन के साथ-साथ सुरक्षा का भी अहसास कराते हैं. इससे उनका पूरा दिन आत्मविश्वास के साथ गुजारने में मदद मिलती है.