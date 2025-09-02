World Coconut Day: रोज सुबह खाली पेट नारियल खाने से क्या होता है? जानें किन लोगों के लिए फायदेमंद है सूखा गोला

Coconut Benefits: हर साल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य नारियल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. बता दें कि नारियल को 'ट्री ऑफ लाइफ' भी कहा जाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा हमारे काम आता है. फिर चाहे वो नारियल पानी हो, नारियल का तेल हो, नारियल का गूदा हो या सूखा गोला (ड्राई कोकोनट) हो. यहां तक कि इसके पत्तों का इस्तेमाल भी कई तरह की चीजें बनाने के लिए किया जाता है. आज जानते हैं कि अगर आप रोज सुबह खाली पेट नारियल या सूखा गोला खाते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर होता है.

बार-बार किसी के सामने डकार लेने पर होती है शर्मिंदगी? झट से बनाकर पी लें ये नींबू के शॉट्स

खाली पेट नारियल खाने के फायदे

नारियल में हेल्दी फैट्स, खासकर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) पाए जाते हैं. ये फैट्स शरीर को जल्दी ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं. ऐसे में सुबह खाली पेट सूखा गोला खाने से दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहती है और थकान कम होती है. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनके लिए नारियल खास फायदेमंद है.

नारियल में फाइबर और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आंतों की सेहत सुधारते हैं. ऐसे में रोजाना नारियल खाने से पाचन बेहतर होता है. इससे कब्ज, पेट फूलना और अपच जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं.

नारियल में लॉरिक एसिड होता है जो शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं. नियमित रूप से नारियल खाने से सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है.

नारियल के हेल्दी फैट्स त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करते हैं. इससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग रहती है. नारियल का तेल भी नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है और मुंहासे, ड्राईनेस और ऑयली स्किन की समस्या कम करता है.

नारियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ऐसे में यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहतर विकल्प है. इसमें मौजूद इन्यूलिन फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है.

इस तरह नारियल आपके लिए एक सुपरफूड की तरह काम कर सकता है. अच्छी बात यह है कि इसे आप सालभर अपने खाने में शामिल कर सकते हैं. तो इस वर्ल्ड कोकोनट डे पर नारियल को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाकर हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.