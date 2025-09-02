विज्ञापन

बार-बार किसी के सामने डकार लेने पर होती है शर्मिंदगी? झट से बनाकर पी लें ये नींबू के शॉट्स

Burping Home Remedies: डकार आने की दिक्कत से परेशान रहते हैं तो यहां जानिए किस तरह इससे छुटकारा पाया जा सकता है. नींबू का यह नुस्खा दिखाता है कमाल का असर.

How To Stop Burping Immediately: इस तरह दूर होगी डकार की दिक्कत.

Burping Remedies: पेट में होने वाली दिक्कतें अक्सर ही डकार आने का कारण बन जाती हैं. पेट में जब एक्सेस गैस बनती है तो मुंह से बाहर आने लगती है जिसे डकार कहते हैं. डकार खाना खाने के बाद ज्यादा आती है और इससे कई बार व्यक्ति को दूसरे लोगों को सामने शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़ जाता है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट देवयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि डकार को रोकने के लिए किस तरह नींबू के शॉट्स (Lemon Shots) बनाकर पिए जा सकते हैं. नींबू के शॉट्स डकार, गैस और पेट फूलने की दिक्कत कम करने में भी बेहद अच्छा असर दिखाते हैं.

डकार रोकने के लिए पिएं नींबू के शॉट्स

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि अगर आपको भी कभी भी डकार आ जाती है तो दवाई खाने के बजाय इन लेमन शॉट्स को बनाकर पी लें. इन लेमन शॉट्स को बनाने के लिए गर्म पानी में 2 चम्मच नींबू का रस (Lemon Juice), एक चुटकी हींग, चुटकीभर काली मिर्च और हल्का सा नमक डालकर मिला लें. लंच करने से 20 मिनट पहले एक गिलास तैयार किए गए इस मिश्रण को पी लें. ना सिर्फ डकार से राहत मिलेगी बल्कि गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत भी दूर होगी यानी पेट नहीं फूलेगा.

ये नुस्खे भी आ सकते हैं काम
  • अदरक के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी डकार को कम करने में असर दिखाते हैं. गैस और पेट फूलने जैसी दिक्कतें भी ना हों इसके लिए अदरक का हल्का गर्म पानी बनाकर पिया जा सकता है. अदरक (Ginger) को छोटे टुकड़े में काटकर पानी में डालें और उबाल लें. इसे पानी पर दिक्कत से राहत मिल जाती है. अदरक का छोटा टुकड़ा खाने पर भी परेशानी कम होती है.
  • अजवाइन का सेवन भी फायदेमंद होता है. अजवाइन के गुण अपच को दूर करते हैं और पेट को राहत देते हैं. इससे डकार आने की समस्या भी नहीं होती है. अजवाइन को हल्का भूनकर काला नमक मिलाकर खाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

