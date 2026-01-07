विज्ञापन

अगर हम दोपहर में सोते हैं तो क्या होता है, क्या दिन में सोना हमारी बॉडी के लिए सही है?

Is it okay to sleep in the afternoon: दिन में सोने से हमारी बॉडी पर कैसा असर होता है? इस विषय पर मशहूर डॉक्टर तरंग कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने दिलचस्प जानकारी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
अगर हम दोपहर में सोते हैं तो क्या होता है, क्या दिन में सोना हमारी बॉडी के लिए सही है?
दिन में सोना चाहिए या नहीं?

Is it okay to sleep in the afternoon: कई लोगों को दिन में नींद आती है. खासकर लंच के बाद आलस घेर लेता है और फिर आंख खोलना तक मुश्किल लगने लगता है. हालांकि, इसे लेकर उनके मन में एक सवाल भी होता है. वो ये कि क्या दिन में सोना सही है? या दिन में सोने से हमारी बॉडी पर कैसा असर होता है? इस विषय पर मशहूर डॉक्टर तरंग कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने दिलचस्प जानकारी दी है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर- 

कार के अंदर रखी पानी की बोतल कितने दिनों में एक्सपायर हो जाती है, क्या गाड़ी में रखा पानी पीने के लिए सेफ है?

दिन में सोना चाहिए या नहीं?

डॉक्टर तरंग बताते हैं, अगर आपको दोपहर के समय नींद आती है तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय थोड़ी देर सो जाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 

डॉक्टर के मुताबिक, अगर आप लंच के बाद 15 मिनट की नींद ले लेते हैं तो यह आपके ब्रेन के लिए एक रीचार्ज बटन की तरह काम करती है. छोटी सी नींद आपके मूड, मेमोरी और परफॉर्मेंस को बेहतर बना देती है. जब आप 15 मिनट का पावर नैप लेकर उठते हैं तो आप खुद को ज्यादा अलर्ट, फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं. इससे आपकी थकान कम होती है और बॉडी में दिन के बाकी काम करने के लिए नई एनर्जी आ जाती है.

दोपहर में ली गई छोटी नींद आपकी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है. यह स्ट्रेस कम करने में मदद करती है और दिमाग को रिलैक्स देती है. जो लोग लगातार कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं या दिमागी काम ज्यादा करते हैं, उनके लिए यह पावर नैप बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

इस बात का रखें ध्यान

हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोपहर की नींद बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए. अगर आप 1-2 घंटे सो जाते हैं, तो रात की नींद पर असर पड़ सकता है. इससे नींद का रुटीन खराब हो जाता है. इसलिए बेहतर है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का पावर नैप लें. इसके अलावा सोने का सही समय लंच के बाद का माना जाता है, बहुत देर शाम में सोने से भी बचें.

यानी दोपहर की नींद से शरीर को थोड़ा आराम मिलता है और दिमाग दोबारा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है. थोड़ी देर सोना आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है. बस टाइमिंग का सही ध्यान रखें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sleep, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com