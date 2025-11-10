विज्ञापन

Winter Travel Tips: सर्दियों में करने जा रहे हैं ट्रिप? अपनी अटैची में जरूर रख लेना ये 5 चीजें, मजेदार हो जाएगा सफर

Travel Tips for Winters: आज हम आपको ये बताएंगे कि सर्दियों में घूमने जाने के लिए आपको अपनी अटैची या बैग में क्या-क्या चीजें रखनी चाहिए जो ठंड में काफी मददगार साबित होती हैं.

सर्दियों की ट्रिप के लिए कैसे पैकिंग करें?
Winter Travel Tips: हर किसी को सर्दियों में घूमने की चाह होती है. इस मौसम में सब बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर नजारें, ठंडी हवा और गर्मागरम खाने का आनंद उठाना चाहते हैं. इस समय अधिकतर कुछ कंपनियों में छुट्टियां भी भरकर मिलती है और साथ में बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी रहती है. ऐसे में परिवार के साथ घूमने के लिए ये समय काफी अच्छा रहता है. अगर आप भी इस मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की ही है. आज हम आपको ये बताएंगे कि सर्दियों में घूमने जाने के लिए आपको अपनी अटैची या बैग में क्या-क्या चीजें रखनी चाहिए जो ठंड में काफी मददगार साबित होती हैं. ये पैकिंग टिप आपके सफर को और भी ज्यादा मजेदार बनाने का काम करेगी. 

1. गर्म कपड़े

सर्दियों में अगर आप पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं तो अपने बैग में गर्म कपड़े रखने में बिल्कुल भी कमी न करें. दरअसल, कुछ लोगों को ठंड का अंदाजा नहीं होता है और वे कपड़े बहुत कम ले जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है. आप अपने बैग में इनर, जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने, टोपी, थर्मल वियर जरूर रखें. ये आपको ठंड से बचाने में काफी मददगार साबित होंगे.

2. हॉट वॉटर बोटल

सर्दियों के मौसम में गर्म पानी बहुत जरूरी होता है. ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह गर्म पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए. ऐसे में आप अपने पास जरूरत अनुसार एक हॉट वॉटर बोतल जरूर रखें. ये आपको पूरी ट्रिप में बहुत ज्यादा काम आ सकता है.

3. स्किन केयर प्रोडक्ट्स और दवाइयां

ठंड के मौसम में अक्सर सर्द हवाओं के कारण स्किन डिहाईड्रेट हो जाती है जिससे ड्राईनेस का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप घर से निकलने से पहले अपने बैग में स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे मॉस्चराइजर, लिप बाम जरूर रख लें. इसके अलावा आप अपनी जरूरी दवाइयां रखना भी न भूलें, ये ट्रिप में बहुत लाभदायक होती हैं. आप घर से ही एक मेडिकल किट बनाकर अपने बैग में रख सकते हैं. 

4. पॉर्टेबल चार्जर या पावर बैंक

माना जाता है कि ठंड के मौसम में इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की बैटरी काफी जल्दी खत्म होती है. ऐसे में आप अपने साथ एक पॉर्टेबल चार्जर और पावर बैंक जरूर रखें. सफर में ये आपका मोबाइल चार्ज करने में काफी मदद करेगा. इसके अलावा आप बैग में एक पॉर्टेबल लाइट या टॉर्च भी रख सकते हैं.

5. फुटवियर

सर्दियों में ट्रिप पर जाने से पहले आप अपने लिए एक अच्छा वॉटरप्रूफ फुटवियर जरूर खरीद लें. इससे आपके पांव पानी से तो बचेंगे साथ ही ठंड भी नहीं लगेगी. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

