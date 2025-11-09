कपड़े-जूते, इलेक्ट्रोनिक्स के लिए ये हैं दिल्ली के सबसे सस्ते बाजार, कौड़ियों के भाव में मिलता है सामान

Delhi 5 Cheap Markets: हर कोई चाहता है कि उसके पास लेटेस्ट फैशन के कपड़े, स्टाइलिश जूते या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हों. लेकिन कीमत और बजट के कारण कुछ शौक पूरे नहीं हो पाते हैं. इस स्थिति में सस्ते दाम में सबसे बढ़िया सामान खरीदना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है. ऐसे में अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको दिल्ली के ऐसे 5 चुनिंदा बाजारों के बारे में बताएंगे जहां आपको फैशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेटेस्ट सामान बहुत ही आसानी से सस्ते दाम में मिल सकता है. यहां न केवल आम खरीदार बल्कि थोक व्यापारी भी सामान खरीदकर खूब मुनाफा कमाते हैं.

1. गांधीनगर मार्केट

अगर आपको बहुत ही सस्ते दाम में कपड़े खरीदने हैं तो आप दिल्ली के गांधीनगर मार्केट जा सकते हैं. यहां आपको 50 रुपये से बहुत ही बेहतरीन कपड़े आसानी से मिल सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि इस बाजार को एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट भी कहा जाता है. इस बाजार में कैजुअल वियर, पार्टी वियर से लेकर शादी के कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी बहुत ही किफायती कीमत पर मिल सकती है.

किफायती दाम में जूते-चप्पल या फिर किसी भी तरह का फुटवियर खरीदने के लिए आप दिल्ली के इंद्रलोक मार्केट में जरूर जाएं. यहां आपको एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन वाले जूते-चप्पल बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं. खास बात ये है कि यहां के सामान की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है.

दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स मार्केट माना जाता है. यहां आपको तरह-तरह के सूखे मेवे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे वो भी बहुत कम दाम में. अगर आप ड्राई फ्रूट्स का व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो ये बाजार आपके लिए काफी अच्छा और मुनाफे वाला साबित हो सकता है. बता दें कि इसी मार्केट से देश के बाकी कई राज्यों में भी ड्राई फ्रूट्स सप्लाई किए जाते हैं.

दिल्ली का भागीरथ प्लेस चांदनी चौक में स्थित है. यहां आपको फैंसी लाइट्स से लेकर झूमर और डेकोरेटिव लाइट्स बहुत ही कम दाम में मिल सकती हैं. साथ ही बिजली का बाकी सामान भी यहां पर बहुत कम कीमत में उपलब्ध है. इसे लाइट वाली गली के नाम से भी जाता है. दिवाली के त्योहार पर यहां खूब भीड़ देखने को मिलती है. अगर आप दीपावली पर लाइट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहां से लाइट थोक के भाव में खरीद सकते हैं.

अगर आपको सस्ते में लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रोनिक आइटम्स खरीदने हैं तो आप दिल्ली के नेहरू प्लेस जा सकते हैं. कहा जाता है कि यहां कौड़ियों के भाव में लैपटॉप मिल जाते हैं. बता दें कि सेकंड-हैंड और रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदने के लिए ये बाजार सबसे बेस्ट होता है. इसके अलावा अगर आपको अपना खराब लैपटॉप सही करवाना है तो भी आप यहां विजिट कर सकते हैं.

Photo Credit: Pexels

