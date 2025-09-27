Wild Swimming: हजारों साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता ने मोहनजोदड़ो में ‘ग्रेट बाथ' बनाया था, तब उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर स्विमिंग पूल दुनिया की लाइफस्टाइल का इतना जरूरी हिस्सा बन जाएंगे. आज तो हालत ये है कि कोई भी होटल (Best Resorts with Natural Pool) या रिजॉर्ट बिना पूल के अधूरा सा लगता है. लेकिन अब सिर्फ पूल में तैरने से बात नहीं बनती. लोग नेचर के करीब जाकर तैरने (Swimming Ke Fayde) का नया तरीका खोज रहे हैं. सैलानियों की इस डिमांड के चलते अब ऐसी जगहों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है जहां स्विमिंग के लिए सेफ और नेचुरल सोर्स मौजूद हों. जो वेलनेस का भी नया जरिया बन गई है.

क्यों बढ़ रहा है वाइल्ड स्विमिंग का कल्चर (Wild Swimming Culture And Benefits)

वाइल्ड स्विमिंग क्या है?

सिंपल शब्दों में कहें तो वाइल्ड स्विमिंग मतलब नदियों, झीलों या समुद्र जैसे नेचुरल वॉटर सोर्स में तैरना. पहले तो ये बस स्विमिंग ही थी, लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान वेस्टर्न देशों में ये एक बड़ा ट्रेंड बन गई. खासकर इंग्लैंड में तो लोगों ने इसे वेलनेस का नया मंत्र मान लिया.

इसके फायदे भी कम नहीं हैं. माना जाता है कि इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, स्ट्रेस और एंग्जायटी कम होते हैं. मसल रिकवरी फास्ट होती है और सबसे बड़ी बात, पानी में उतरते ही नेचर से सीधा कनेक्शन मिलता है. बहुत लोग इसे दुख, थकान और माइंड क्लटर से बाहर आने का जरिया मानते हैं.

होटल भी बदल रहे हैं अंदाज

अब जब लोग पूल से बोर हो गए हैं, तो लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स ने भी वाइल्ड स्विमिंग को अपनी पेशकश का हिस्सा बना लिया है. इंडिया का वेलनेस टूरिज़्म मार्केट पहले ही 32 अरब डॉलर का है और अगले कुछ सालों में डबल होने वाला है. मतलब साफ है, ट्रैवल सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी रीसेट का मौका बन गया है.

1. लॉसिंज आइलैंड, क्रोएशिया

यहां प्राइवेट विला से निकलकर सीधे फ़िरोज़ी रंग के पानी में छलांग लगा सकते हैं. मेडिटेरेनियन हवा और शांत खाड़ी आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देगी.

2. केप वेलिगामा, श्रीलंका

ड्रामेटिक क्लिफटॉप पर बना ये रिज़ॉर्ट आपको सीधे एक सुरक्षित समुद्री बे तक लेकर जाता है. यानी नेचर + लग्जरी = परफेक्ट कॉम्बो.

3. सिक्स सेंस इबीजा, स्पेन

यहां वाइल्ड स्विमिंग के साथ मिलेगा अंडरवॉटर फोटोशूट का भरपूर मजा. साथ ही मरीन लाइफ कंज़र्वेशन का अनुभव, जो इस ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देगा.

4. काउमासी लेक, स्विट्जरलैंड

क्रिस्टल क्लियर पानी वाली ये झील गर्मियों में स्विमिंग लवर्स की पहली पसंद है. झील के किनारे लेटकर सनबाथ लेना भी उतना ही सुकून देता है.

5. लेक एंसी, फ्रांस

सर्दियों में यहां लोग बर्फीले पानी में तैरते हुए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं. ये थोड़ा क्रेज़ी लगेगा, लेकिन एनर्जी और माइंडफुलनेस गारंटीड है.

6. लिजर्ड आइलैंड रिजॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया

ग्रेट बैरियर रीफ पर बसा ये रिजॉर्ट वाइल्ड स्विमिंग के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है. यहां 24 प्राइवेट बीचेस पर प्राइवेसी और एडवेंचर दोनों मिलेंगे.

7. आयाना कोमोडो बीच, इंडोनेशिया

यहां का समुद्र और आस-पास का नेशनल पार्क वाइल्ड स्विमिंग को एडवेंचर के लेवल तक ले जाते हैं.